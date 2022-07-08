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Монастирський зустрівся з представниками рятувальних служб Естонії, Латвії, Литви і Польщі

Вони пообіцяли підтримати вступ України до механізму цивільного захисту Європейського Союзу

Монастирський зустрівся з представниками рятувальних служб Естонії, Латвії, Литви і Польщі

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський провів робочу зустріч із представниками рятувальних служб Польщі, Литви, Латвії та Естонія.

Про це повідомив Департамент комунікації МВС України.

Монастриський подякував закордонним колегам за техніку, яку вони раніше передали. 

Денис Монастирський
Денис Монастирський

“Завтра ви побуваєте у місцях, де доводилось працювати вашим українським колегам. Я сподіваюся, що вам не доведеться ніколи більше побачити такого лиха. Ви зрозумієте, що Росія не зважає ні на які правила війни й людські принципи. Поки вона наш сусід, ніхто не відчуває себе в безпеці”, – сказав перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.

Іноземні гості запевнили, що будуть надалі надавати всю можливу допомогу Україні та підтримувати її на шляху до ЄС. Особливо це стосується вступу України до механізму цивільного захисту Європейського Союзу.

“Ми беремо цей досвід у вас тому, що розуміємо, якою ціною він отриманий. У всіх європейських форматах ми будемо підтримувати розвиток сектору цивільного захисту в Україні”, – зазначив Директор Пожежно-рятувального департаменту Литовської Республіки Саулюс Грейчюс.

Нагадаємо, станом на початок червня через воєнні дії МВС України втратило близько тисячі одиниць техніки.

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