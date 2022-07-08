Одна з центральних вулиць Броварів названа на честь бригади “Чорних Запорожців”

72 ОМБр “Чорних Запорожців” захищала Київ та Київщину після початку повномасштабного вторгнення РФ.

В Броварах на Київщині одна із центральних вулиць, котра мала назву вулиця Короленка, перейменована на честь 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців.

Про це повідомила пресслужба 72 ОМБр імені Чорних Запорожців.

На табличках із назвою вулиці розмщені QR-коди на сторінку міськради, де розповіли історію бригади та її заслуги перед регіоном:

"Під час повномасштабного вторгнення російської федерації завдяки мужності, героїзму і стійкості бійців 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців на територію Броварської громади не допустили ворога та дали гідну відсіч окупантам на підступах до столиці України".

Нагадаємо, Боярська міська рада ухвалила рішення про перейменування вулиць на території Боярської міської територіальної громади. Це рішення депутати прийняли одноголосно.