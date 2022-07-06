У Боярській громаді на Київщині перейменовано 60 вулиць та провулків

Більше половини з них - у самій Боярці.

Боярська міська рада ухвалила рішення про перейменування вулиць на території Боярської міської територіальної громади. Це рішення депутати прийняли одноголосно.

Про це повідомила пресслужба Боярської громади.

Зазначається, що це питання раніше виносилося на громадське обговорення, де враховувалися думки небайдужих мешканців громади. Також проводились консультації з Інститутом національної пам'яті.

Згідно із рішенням депутатів, були перейменовані наступні вулиці.

У Боярці:

1) вулицю Волгоградська на вулицю Волошкова;

2) вулицю Герцена на вулицю Гайдамацька;

3) вулицю Горького на вулицю Лісової пісні;

4) вулицю Громова на вулицю Флавіана Василевського (скорочена назва: вул. Ф. Василевського);

5) вулицю Дежньова на вулицю Ярослава Мудрого;

6) вулицю Декабристів на вулицю Князя Острозького;

7) вулицю Жуковського на вулицю Романа Дашкевича (скорочена назва: вул. Р. Дашкевича);

8) вулицю Заводська на вулицю Макса Левіна (скорочена назва: вул. М. Левіна);

9) вулицю Зеленогірська на вулицю Шолом-Алейхема;

10) вулицю Іркутська на вулицю Ірпінська;

11) вулицю Кавказька на вулицю Карпатська;

12) вулицю Кооперативна на вулицю Ніни Харчук (скорочена назва: вул. Н. Харчук);

13) вулицю І. Крилова на вулицю Леоніда Глібова (скорочена назва: вул. Л. Глібова);

14) вулицю Короленка на вулицю Академіка Топачевського;

15) вулицю М. Лермонтова на вулицю Євгена Зозулі (скорочена назва: вул. Є. Зозулі);

16) вулицю Матросова на вулицю Микити Кожум’яки;

17) вулицю Маяковського на вулицю Симона Петлюра (скорочена назва: вул. С. Петлюри);

18) вулицю Мічуріна на вулицю Віталія Коцюка (скорочена назва: вул. В. Коцюка);

19) вулицю М. Некрасова на вулицю Волонтерів;

20) вулицю Першотравнева на вулицю Весняна;

21) вулицю Полярна на вулицю Варшавська;

22) вулицю Проектуєма на вулицю Пана Коцького;

23) вулицю О. Пушкіна на вулицю Софіївська;

25) вулицю Сахалінська на вулицю Мрії;

26) вулицю Світлогірська на вулицю Івана Іванова (скорочена назва: вул. І. Іванова);

27) вулицю Сєдова на вулицю Івана Котляревського (скорочена назва: вул. І. Котляревського);

28) вулицю Л. Толстого на вулицю Андрія Котовенка (скорочена назва: вул. А. Котовенка);

29) вулицю І. Тургенєва на вулицю Олександра Кониського (скорочена назва: вул. О. Кониського);

30) вулицю Уральська на вулицю Григорія Панича (скорочена назва: вул. Г. Панича);

31) вулицю Чернишевського на вулицю Боярських майстрів;

32) провулок Байкальський на провулок Козацький;

33) провулок Матросова на провулок Гайдамацький;

34) провулок Пятигірський на провулок Миколи Горденіна (скорочена назва: пров. М. Горденіна);

35) провулок Сахалінський на провулок Юрія Горбачова (скорочена назва: пров. Ю. Горбачова);

36) проїзд Тімірязєва в садовому товариству “Схід” на проїзд Вільний в садовому товариству “Схід”.

В с. Тарасівка:

1) вулицю Садова-2 на вулицю Інни Діхтяренко(скорочена назва: вул. І. Діхтяренко);

2) вулицю Ватутіна на вулицю Героїв Маріуполя;

3) вулицю Пушкіна на вулицю Максима Лахтадиря (скорочена назва: вул. М. Лахтадиря);

4) вулицю Комарова на вулицю Незламності;

5) провулок Жовтневий на провулок Сонячний;

6) провулок Ломоносова на провулок Польський;

7) провулок Пролетарський на провулок Озерний.

Найменувати нову вулицю в с. Тарасівка – вулиця Оборони.

В с. Нове:

1) вулицю Чкалова на вулицю Героїв України;

2) вулицю Мічуріна на вулицю Єдності;

3) вулицю Хабарова на вулицю Європейська;

4) провулок Чкалова на провулок Добровольців.

В с. Княжичі:

1) вулицю Ватутіна на вулицю Єдності.

В с. Перевіз:

1) вулицю Ватутіна на вулицю Зоряна;

2) вулицю Героїв 175 Стрілецької Девізії на вулицю Яворівська;

3) вулиця Жукова на вулицю Затишна;

4) вулицю Курочкіна на вулицю Джерельна.

В с. Новосілки:

1) вулицю Гагаріна на вулицю Вузенька.

В с. Забір’я:

1) вулицю Загородню на вулицю Володимира Бєлова (скорочена назва: вул. В. Бєлова);

2) вулицю Жовтневу на вулицю Квітневу.

В с. Малютянка:

1) вулицю Воровського на вулицю Руслана Тищенка (скорочена назва: вул. Р. Тищенка);

2) вулицю Матросова на вулицю Європейська;

3) вулицю Чехова на вулицю Бориса Грінченка (скорочена назва: вул. Б. Грінченка);

4) провулок Воровського на провулок Мистецький;

5) провулок Чехова на провулок Освітній.

Нагадаємо, у Харкові планують змінити близько 400 назв, які пов’язані з Росією. Також в рамках дерусифікації перейменували 8 вулиць у Львові та 11 у громаді.