Зеленський анонсував постачання до України потужної ППО

Президент Володимир Зеленський заявив, що має у своєму розпорядженні підтвердження про майбутнє постачання до України від західних союзників потужної протиповітряної оборони.

Про це він розповів на брифінгу з прем'єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном.

"Як би не розгорталася війна на полі бою, пріоритет усе-таки - безпека неба. Це пріоритетно. Уже ніхто не чекає на ту чи іншу авіацію, але ми всі розраховуємо і маємо підтвердження, поки що теоретично, на прибуття до України потужної протиповітряної оборони", - сказав Зеленський.

Зокрема, за його словами, від таких постачань, які зможуть гарантувати безпеку людей від ракетного обстрілу, залежатиме і швидкість повернення додому вимушених переселенців, які втекли від російської війни.

"Це важливо. Тому що це дасть можливість повернутися додому жінкам, дітям. Дітям потрібно до шкіл, дорослим - до університетів, на роботу тощо. Можна довго говорити - які конкретно системи потрібні, скільки - все це є, все це передано дуже і дуже давно всім нашим партнерам", - додав Зеленський.

Нагадаємо, і новий пакет допомоги з боку США входять системи ППО NASAMS. NASAMS - це ЗРК середньої дальності. Основне призначення - знищення повітряних об'єктів супротивника на середніх та малих висотах за будь-яких метеорологічних умов. Розробка норвезької компанії Norwegian Kongsberg і американської Raytheon.