На Тернопільщині підприємства та організації зобов'язали зупиняти роботу на час повітряної тривоги

Під час повітряної тривоги підприємства та організації Тернопільщини мають зупинять роботу.

Про це повідомив керівник ОВА Володимир Труш.

За його словами, таке рішення ухвалила Рада оборони Тернопільської області.

"Зокрема, йдеться про те, що у випадку повітряної загрози, усі заклади, установи та організації, які знаходяться на території області, повинні припинити роботу та вжити всі необхідні заходи безпеки", - уточнив керівник ОВА.

Труш додав, що таке рішення ухвалили через обстріли окупантами об'єктів цивільної інфраструктури. Це допоможе зберегти людські життя.

Нагадаємо, 5 липня росіяни здійснили масований обстріл Миколаївської області. Унаслідок обстрілу було зруйновано будинки, об'єкти військової та цивільної інфраструктури, загинуло двоє людей.

Того ж дня рашисти обстріляли Хмельниччину - цілились у водонапірну башту, яка повністю забезпечує водою одну з громад області.