Гелікоптер і літак, які належать родині підозрюваного в державній зраді Віктора Медведчука, передали для потреб Збройних сил України.
Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Вилучили літальні апарати в межах кримінального провадження, які розслідують за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
За клопотанням Офісу Генерального прокурора на вилучене майно наклали арешт. Тож наразі його передали для ЗСУ.
Раніше арештували комплекс "Ведмежа діброва" та інші активи, кінцевим бенефіціаром яких є дружина народного депутата України Оксана Марченко.
Нагадаємо, Личаківський районний суд Львова продовжив термін тримання під вартою народного депутата Віктора Медведчука до 9 серпня.
Раніше в Ростовській області РФ загорівся нафтопереробний завод "Новошахтинський", повʼязаний з родиною Медведчука.