Мережа 1XBet отримала ліцензію в Україні, попри російських кінцевих бенефіціарів, – розслідування РЕБ і InformNapalm
Мережа 1XBet отримала ліцензію в Україні, попри російських кінцевих бенефіціарів, – розслідування РЕБ і InformNapalm
​Військовозобов'язаним та резервістам для виїзду в іншу область потрібен дозвіл військкомату, – Генштаб ЗСУ
​Військовозобов'язаним та резервістам для виїзду в іншу область потрібен дозвіл військкомату, – Генштаб ЗСУ
Дмитро Кулеба: «Якщо всі знали, що Київ будуть бомбити ракетами, то можна було продати нам кілька додаткових систем ППО?»
Дмитро Кулеба: «Якщо всі знали, що Київ будуть бомбити ракетами, то можна було продати нам кілька додаткових систем ППО?»
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Заарештовано активи українського банку і компанії, що спонсорували агресію Росії
Заарештовано активи українського банку і компанії, що спонсорували агресію Росії
Заяви полонених бійців з Азовсталі здійснені під тиском, – дружина бійця підрозділу "Ведмеді" Кравцова
Заяви полонених бійців з Азовсталі здійснені під тиском, – дружина бійця підрозділу "Ведмеді" Кравцова
Владислав Атрошенко: «Уряд вже виділив Чернігівській області 250 млн на відновлення. Краще, ніж нічого. Але потрібні мільярди»
Владислав Атрошенко: «Уряд вже виділив Чернігівській області 250 млн на відновлення. Краще, ніж нічого. Але потрібні мільярди»
​У Бердянську лунають потужні вибухи
​У Бердянську лунають потужні вибухи
Росія завдала удару по Хмельниччині, - Симчишин (оновлено)
Росія завдала удару по Хмельниччині, - Симчишин (оновлено)
ГоловнаСуспільствоПодії

Для ЗСУ передали гелікоптер і літак, які належать родині Медведчука

Раніше наклали арешт на комплекс "Ведмежа діброва" та інші активи, кінцевим бенефіціаром яких є Оксана Марченко.

Для ЗСУ передали гелікоптер і літак, які належать родині Медведчука
Фото: Нацполіція України

Гелікоптер і літак, які належать родині підозрюваного в державній зраді Віктора Медведчука, передали для потреб Збройних сил України.

Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Вилучили літальні апарати в межах кримінального провадження, які розслідують за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Фото: Офіс Генерального прокурора

Фото: Офіс Генерального прокурора

Фото: Нацполіція України

Фото: Нацполіція України

За клопотанням Офісу Генерального прокурора на вилучене майно наклали арешт. Тож наразі його передали для ЗСУ.

Фото: Нацполіція України

Раніше арештували комплекс "Ведмежа діброва" та інші активи, кінцевим бенефіціаром яких є дружина народного депутата України Оксана Марченко.

Нагадаємо, Личаківський районний суд Львова продовжив термін тримання під вартою народного депутата Віктора Медведчука до 9 серпня.

Раніше в Ростовській області РФ загорівся нафтопереробний завод "Новошахтинський", повʼязаний з родиною Медведчука.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також