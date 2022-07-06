Раніше наклали арешт на комплекс "Ведмежа діброва" та інші активи, кінцевим бенефіціаром яких є Оксана Марченко.

Гелікоптер і літак, які належать родині підозрюваного в державній зраді Віктора Медведчука, передали для потреб Збройних сил України.

Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Вилучили літальні апарати в межах кримінального провадження, які розслідують за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Фото: Офіс Генерального прокурора

Фото: Офіс Генерального прокурора

Фото: Нацполіція України

Фото: Нацполіція України

За клопотанням Офісу Генерального прокурора на вилучене майно наклали арешт. Тож наразі його передали для ЗСУ.

Фото: Нацполіція України

Раніше арештували комплекс "Ведмежа діброва" та інші активи, кінцевим бенефіціаром яких є дружина народного депутата України Оксана Марченко.

Нагадаємо, Личаківський районний суд Львова продовжив термін тримання під вартою народного депутата Віктора Медведчука до 9 серпня.

Раніше в Ростовській області РФ загорівся нафтопереробний завод "Новошахтинський", повʼязаний з родиною Медведчука.