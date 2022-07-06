Мінцифри вручило "Відзнаку миру" компанії Amazon

Мінцифри подякувало компанії Amazon за підтримку та сміливі рішення і вручило "Відзнаку миру".

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Міністерство інформує, що "Відзнака миру" – це нагорода, запроваджена Президентом України для компаній та корпорацій, урядів, посадовців, світових політиків, які найбільше підтримували Україну та допомагали в боротьбі з російським агресором.

"Amazon AWS активно підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення. Компанія допомогла врятувати нашу цифрову інфраструктуру під час війни", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, державні реєстри України та критичні бази даних були переміщені в хмарне середовище Amazon. Крім того, компанія ще з перших днів війни заборонила реєстрацію нових клієнтів з РФ та Білорусі.

Також повідомляється, що під час зустрічі в Лугано міністр Михайло Федоров обговорив з Директором з питань державної трансформації Amazon AWS Ліамом Максвеллом подальшу співпрацю в напрямах диджитал-лендлізу та післявоєнної відбудови України. Максвелл зазначив, що компанія готова допомогти із технологічними рішеннями для цифровізації держсектору та судової системи.

Нагадаємо, учора в Лугано ухвалили підсумкову декларацію Конференції з відновлення України. У декларації Конференції в Лугано глави держав і урядів зобов’язалися підтримувати Україну на її шляху до відновлення.