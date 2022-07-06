Мережа 1XBet отримала ліцензію в Україні, попри російських кінцевих бенефіціарів, – розслідування РЕБ і InformNapalm
Мережа 1XBet отримала ліцензію в Україні, попри російських кінцевих бенефіціарів, – розслідування РЕБ і InformNapalm
​Військовозобов'язаним та резервістам для виїзду в іншу область потрібен дозвіл військкомату, – Генштаб ЗСУ
​Військовозобов'язаним та резервістам для виїзду в іншу область потрібен дозвіл військкомату, – Генштаб ЗСУ
Дмитро Кулеба: «Якщо всі знали, що Київ будуть бомбити ракетами, то можна було продати нам кілька додаткових систем ППО?»
Дмитро Кулеба: «Якщо всі знали, що Київ будуть бомбити ракетами, то можна було продати нам кілька додаткових систем ППО?»
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Заарештовано активи українського банку і компанії, що спонсорували агресію Росії
Заарештовано активи українського банку і компанії, що спонсорували агресію Росії
Заяви полонених бійців з Азовсталі здійснені під тиском, – дружина бійця підрозділу "Ведмеді" Кравцова
Заяви полонених бійців з Азовсталі здійснені під тиском, – дружина бійця підрозділу "Ведмеді" Кравцова
Владислав Атрошенко: «Уряд вже виділив Чернігівській області 250 млн на відновлення. Краще, ніж нічого. Але потрібні мільярди»
Владислав Атрошенко: «Уряд вже виділив Чернігівській області 250 млн на відновлення. Краще, ніж нічого. Але потрібні мільярди»
​У Бердянську лунають потужні вибухи
​У Бердянську лунають потужні вибухи
Росія завдала удару по Хмельниччині, - Симчишин (оновлено)
Росія завдала удару по Хмельниччині, - Симчишин (оновлено)
ГоловнаСуспільствоПодії

Мінцифри вручило "Відзнаку миру" компанії Amazon

Компанія активно підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Мінцифри вручило "Відзнаку миру" компанії Amazon
Фото: Мінцифри

Мінцифри подякувало компанії Amazon за підтримку та сміливі рішення і вручило "Відзнаку миру".

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Міністерство інформує, що "Відзнака миру" – це нагорода, запроваджена Президентом України для компаній та корпорацій, урядів, посадовців, світових політиків, які найбільше підтримували Україну та допомагали в боротьбі з російським агресором.

"Amazon AWS активно підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення. Компанія допомогла врятувати нашу цифрову інфраструктуру під час війни", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, державні реєстри України та критичні бази даних були переміщені в хмарне середовище Amazon. Крім того, компанія ще з перших днів війни заборонила реєстрацію нових клієнтів з РФ та Білорусі.

Також повідомляється, що під час зустрічі в Лугано міністр Михайло Федоров обговорив з Директором з питань державної трансформації Amazon AWS Ліамом Максвеллом подальшу співпрацю в напрямах диджитал-лендлізу та післявоєнної відбудови України. Максвелл зазначив, що компанія готова допомогти із технологічними рішеннями для цифровізації держсектору та судової системи.

Нагадаємо, учора в Лугано ухвалили підсумкову декларацію Конференції з відновлення України. У декларації Конференції в Лугано глави держав і урядів зобов’язалися підтримувати Україну на її шляху до відновлення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також