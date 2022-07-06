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​На Луганщині колаборант передав рашистам найстаріший в Україні конезавод

Частина продукції державного підприємства йшла на потреби росармії.

​На Луганщині колаборант передав рашистам найстаріший в Україні конезавод
Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру керівнику найстарішого в Україні конезаводу, який перейшов на бік рашистів і передав їм майно державного агропідприємства.

Про це повідомили в пресслужбі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях (м. Сєвєродонецьк).

Щоб зберегти за собою посаду очільника підприємства в Біловодській ОТГ Старобільського району Луганщини, колаборант передав окупантам продукцію та майновий комплекс.

"Під час тимчасової окупації, колаборант вступив у змову з окупантами й передав все майно підприємства терористичній організації «лнр». Частина цих будівель занесена до Єдиного реєстру культурної спадщини. Україна обов’язково поверне комплекс, а нову «посаду» визначить суд", - підкреслили в спецслужбі.

Підозрюваний продовжив вирощувати зернові та бобові культури, розводити велику рогату худобу і коней, виготовляти молочні вироби. В СБУ кажуть - в інтересах окупантів здійснював оптові операції з зерном, необробленим тютюном і кормами для тварин.

Частина продукції державного підприємства йшла на підтримку російської армії.

Колаборанту інкримінують скоєння злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове слідство за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Нагадаємо, напередодні за матеріалами кібердепартаменту СБУ заарештували активи українського банку і компанії, що спонсорували агресію Росії.

СБУ викрила на державній зраді помічника народного депутата України від "Слуги народу".

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