СБУ викрила на державній зраді помічника народного депутата України

Служба безпеки України викрила на державній зраді російського агента. Ним виявився помічник народного депутата України.

Про це повідомляє СБУ на своєму офіційному Telegram-каналі. Імʼя підозрюваного правоохоронці не називають. За даними джерел LB.ua серед правоохоронців, йдеться про помічника депутата Юрія Здебського – парламентаря, що обрався від "Слуги народу" на 172 окрузі (Харків). Здебський є членом Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Затриманий здійснював розвідувально-підривну діяльність в органах влади.

"Посадовця завербував співробітник 9 управління 5 служби ФСБ Юрієм Водолазкім під час поїздки до Москви. Згодом той передав агента на «зв’язок» своєму керівнику – Дмітрію Зубарєву", – повідомляє українська спецслужба.

Своїм російським кураторам зрадник передавав розвіддані про міжнародну співпрацю, внутрішньополітичний курс, зміцнення кордону з РФ і проведення АТО/ООС на сході України.

За співпрацю з ворогом російський агент щомісячно отримував від російських спецслужб від 1,5 до 4 тис. доларів.

Для збору розвідданих зрадник використовував широке коло особистих знайомств і статус помічника чинного нардепа.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру в державній зраді. Підозрюваний знаходиться під вартою. Досудове розслідування закінчено, матеріали передано в суд.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що кожен посадовець, який переходить на бік окупантів, стає ціллю для українських спецслужб і судів.

Також нещодавно в Києві знешкодили "розконсервовану" агентурну групу ГРУ.