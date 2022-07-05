На Київщині пошкоджено та знищено 26 тисяч будівель, - голова ОВА

Точну суму збитків від бойових дій поки що назвати не можуть.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти пошкодили та знищили близько 26 тисяч об'єктів на Київщині. Йдеться про житлові будинки, підприємства, освітні та медичні установи.

Про це розповів голова Київської обласної воєнної адміністрації Олексій Кулеба в інтерв'ю РБК-Україна.

"Якщо розділити за категоріями, то серед приватних житлових будинків частково пошкоджено 12,5 тисяч, повністю знищено – приблизно 5 тисяч. Серед багатоповерхових житлових будинків частково пошкоджено 975, повністю зруйновано – приблизно 170", – зазначив він.

Кулеба також розповів, що поки що важко назвати точну кількість повністю зруйнованих будинків, оскільки тривають експертизи.

Серед закладів загальної середньої освіти повністю зруйновано чотири школи, ще 91 школа постраждала частково. Також в області окупанти зруйнували 6 дитячих садків, ще 51 садок зруйновано частково.

"На сьогодні в нас є інформація, що 78 медичних закладів частково зруйновано, дві лікарні повністю знищено. Це основні цифри, необхідні для розуміння масштабів… На жаль, 44 підприємства по області у нас зруйновані повністю – це і великі, і маленькі", – додав Кулеба.

Водночас у Київській ОВА наразі не можуть назвати точну суму збитків від бойових дій.

"Робота з документами триває. А якісь загальні цифри не хотілося б називати, тому що вони навряд чи відповідатимуть дійсності", – пояснив Кулеба.

Нагадаємо, в Ірпені, що під Києвом, зруйновані майже всі садочки та школи, середня вартість реконструкції одного з них складає 1 мільйон євро. Мер міста закликав зробити Ірпінь пілотним проєктом по відновленню українських міст після війни з Росією.