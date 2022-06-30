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Зруйнований блискавкою міст на Київщині планують відновити за три тижні

Причини вибуху наразі не розголошують.

Зруйнований блискавкою міст на Київщині планують відновити за три тижні
Фото: Володимир Підкурганний / Facebook

Міст біля села Демидів у Вишгородському районі Київщини, який був зруйнований блискавкою 29 червня, мають відновити протягом трьох тижнів.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на начальника Вишгородської райвійськадміністрації Олексія Данчина.

"Наше завдання – максимально швидко відновити роботу мостової переправи. Ми розуміємо, що Іванська, Поліська і Димерська громади: їх основний потік транспорту до міста Києва. І вони зараз можуть добиратися до Києва, або через Бородянку, або через Гостомель", – повідомив Данчин. 

Він додав, що через руйнування цього мосту був відкритий старий, аварійний, міст. 

Через нього пускають тільки швидкі, поліцію, пожежні машини, хлібовозки. 

Данчин розповів, що за фактом руйнування мосту та вибуху відкрито кримінальне провадження за статтею 115, проте зазначив, що "не афішував би" інформацію щодо наявності мінування мостів.

Нагадаємо, 29 червня на Київщині блискавка пошкодила міст біля селища Демидів. За попередньою інформацією, блискавка влучила в опору моста, де знаходилась міна, яка здетонувала і пошкодила міст. На мосту знаходилась машина, через вибух одна людина загинула, двоє було поранено. 

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