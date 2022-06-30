Садовий розповів, скільки вулиць дерусифікували у Львові та міській громаді

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів про перейменовані вулиці обласного центру і сіл міської громади.
Нові назви затвердили на нинішній сесії Львівської міської ради.
"У рамках дерусифікації перейменували 8 вулиць у Львові та +11 у громаді. Це тільки початок", - підкреслив Садовий.
Очільник Львова оприлюднив повний перелік перейменованих вулиць.
У Львові:
- вул. Л. Толстого - вул. Кардинала Гузара;
- вул. К. Брюлова - вул. Ірини Калинець;
- Вул. П. Козланюка - вул. Героїв Маріуполя;
- Вул. І. Сєченова - вул. Шумлянських;
- Вул. М. Некрасова - вул. Юрія Руфа (Юрія Дадака);
- Вул. Кибальчича - вул. Херсонська.
- Дві невеликі вулиці біля аеропорту тепер називатимуться Гостомельська (попередня назва - Дагестанська) та Чорнобаївська (Чуваська).
У населених пунктах громади
Винники:
- вул. В. Жуковського - вул. Олександра Ванька Лагодовського;
- вул. І. Довганика - вул. Володимира Грабовецького;
- вул. К. Ціолковського - вул. Родини Крушельницьких;
- вул. М. Лермонтова - вул. Мирона Кипріяна;
- вул. О. Засядька - вул. Братів Йонів;
- вул. Ю. Гагаріна - вул. Мирослава Скорика.
Рудне:
- вул. В. Короленка - вул. Юрія Липи;
- вул. Д. Менделєєва - вул. Івана Пулюя;
- вул. О. Марченка - вул. Ярослава Осмомисла;
- вул. О. Невського - вул. Ярослава Дашкевича;
- вул. Ю. Гагаріна - вул. Квітки Цісик.
Нагадаємо, голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул пообіцяв, що в місті перейменують вулиці, площі та парки, назви яких пов'язані з Росією та Білоруссю.