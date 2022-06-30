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Садовий розповів, скільки вулиць дерусифікували у Львові та міській громаді

"Це тільки початок".

Садовий розповів, скільки вулиць дерусифікували у Львові та міській громаді
Андрій Садовий
Фото: galinfo.com.ua

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів про перейменовані вулиці обласного центру і сіл міської громади.

Нові назви затвердили на нинішній сесії Львівської міської ради.

"У рамках дерусифікації перейменували 8 вулиць у Львові та +11 у громаді. Це тільки початок", - підкреслив Садовий.

Очільник Львова оприлюднив повний перелік перейменованих вулиць. 

У Львові:

  • вул. Л. Толстого - вул. Кардинала Гузара;
  • вул. К. Брюлова - вул. Ірини Калинець;
  • Вул. П. Козланюка - вул. Героїв Маріуполя;
  • Вул. І. Сєченова - вул. Шумлянських;
  • Вул. М. Некрасова - вул. Юрія Руфа (Юрія Дадака);
  • Вул. Кибальчича - вул. Херсонська.
  • Дві невеликі вулиці біля аеропорту тепер називатимуться Гостомельська (попередня назва - Дагестанська) та Чорнобаївська (Чуваська).

У населених пунктах громади

Винники:

  • вул. В. Жуковського - вул. Олександра Ванька Лагодовського;
  • вул. І. Довганика - вул. Володимира Грабовецького;
  • вул. К. Ціолковського - вул. Родини Крушельницьких;
  • вул. М. Лермонтова - вул. Мирона Кипріяна;
  • вул. О. Засядька - вул. Братів Йонів;
  • вул. Ю. Гагаріна - вул. Мирослава Скорика.

Рудне:

  • вул. В. Короленка - вул. Юрія Липи;
  • вул. Д. Менделєєва - вул. Івана Пулюя;
  • вул. О. Марченка - вул. Ярослава Осмомисла;
  • вул. О. Невського - вул. Ярослава Дашкевича;
  • вул. Ю. Гагаріна - вул. Квітки Цісик.

Нагадаємо, голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул пообіцяв, що в місті перейменують вулиці, площі та парки, назви яких пов'язані з Росією та Білоруссю.

У селищі на Хмельниччині на честь Залужного назвали вулицю.

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