​Канада надасть Збройним силам України 39 бронеавтомобілів, – Трюдо

Транспорт надійде на озброєння ЗСУ вже цього літа.

Прем’єр-міністр Джастін Трюдо заявив про те, що Канада незабаром передасть Україні 39 сучасних броньованих автомобілів для транспортування особового складу.

Про це повідомляє CBC News.

Зазначається, що Канада працює над завершенням угоди про передачу Україні 39 броньованих бойових машин підтримки.

“Вони мали бути передані Збройним силам Канади й перебували в процесі доставки, однак натомість будуть перенаправлені”, – йдеться в повідомленні.

Усі бронеавтомобілі будуть забезпечені сервісним обслуговуванням від канадського виробника.

Очікується, що транспорт надійде на озброєння українських сил цього літа після коротких навчань для українських військових.

“Ця матеріальна допомога фактично вичерпає 500 млн доларів, які канадський уряд виділив на постачання військового обладнання до України”, – повідомляє видання.

Нагадаємо, учора прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про додаткову фінансову допомогу для України. Вона передбачає, зокрема, надання кредиту на суму 200 млн канадських доларів (близько 150 млн доларів США) через МВФ.

До слова, 17 червня до державного бюджету України надійшов 1 млрд канадських доларів (близько 773 млн доларів США) кредиту на пільгових умовах від Канади.