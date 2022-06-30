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​Десантники знищили колону ворожої техніки з боєкомплектом окупантів

Артилерійські підрозділи ДШВ ЗС України продовжують ліквідацію російських військових.

​Десантники знищили колону ворожої техніки з боєкомплектом окупантів
Скріншот відео
Фото: Десантно-штурмові війська ЗСУ у Telegram

Реактивна артилерія Житомирської бригади десантно-штурмових військ знищила колону автомобільної техніки з боєкомплектом російських загарбників.

Про це Десантно-штурмові війська ЗСУ повідомили в Telegram.

“На відео зафіксовано успішне завдання вогневого ураження реактивно-артилерійським підрозділом 95 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України по автомобільній колоні з боєкомплектом російських окупантів”, – зазначили десантники.

Нагадаємо, 28 червня українські десантники знищили російську автомобільну техніку. 

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