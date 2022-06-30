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Франція надасть Україні ще шість самохідних артилерійських установок Caesar, – Макрон

“Якщо РФ виграє війну в Україні, це поставить під загрозу безпеку в Європі”.

Франція надасть Україні ще шість самохідних артилерійських установок Caesar, – Макрон
Французькі САУ CAESAR на передовій
Фото: Угруповання Об'єднаних сил

Президент Франції Емманюель Макрон після саміту НАТО в Мадриді заявив про те, що його країна надасть Україні ще шість самохідних артилерійських установок Caesar.

Про це повідомляє BFM TV.

"Союзники виконують свої обов’язки. Франція дуже швидко доставить шість додаткових гармат Caesar, а також бронетехніку для захисту від жорстокої агресії Росії", – сказав Макрон.

Він додав, що Росія не має виграти війну в Україні, бо це поставить під загрозу безпеку Європи загалом.

Також президент Франції відкинув звинувачення Росії у тому, що війна була реакцією на агресивну поведінку НАТО.

Нагадаємо, Франція вже передала Україні 12 САУ Caesar. Гаубиці можуть запускати 155 мм снаряди на відстані 40 кілометрів зі швидкістю від шести до восьми пострілів за хвилину.

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