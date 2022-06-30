ЗСУ мають потенціал для активних оборонних дій та контрнаступу

Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов заявив про те, що відступати від Лисичанська наші сили не збираються.

Про це він повідомив на брифінгу, передає кореспондент LB.

“Для проведення контрнаступу необхідно насамперед стабілізувати ситуацію. На цей час ми виконуємо усі заходи для стабілізації ситуації. Це нам вдається”, – заявив він.

Громов наголосив, що підрозділи готуються до ведення активних дій.

“Вони передбачають, як ведення активної оборони, не тільки позиційної, коли виконуються завдання… Вони передбачають, як залишення певної території, так і надалі – відновлення положення. Активні дії також передбачають контрнаступальні дії”, – сказав Громов.

За його оцінками, потенціал ЗСУ вже достатній для таких активних дій. “Ми готуємося до будь-якого розвитку. Як до активних дій, так і до наступальних”.

Громов додав, що ЗСУ не збираються відступати від Лисичанська.

“Наші військовослужбовці готові до будь-якого розвитку ситуації. На цей час у планах підрозділів, які виконують оборону Лисичанська, відступати – немає. Зранку противник почав ведення штурмових дій з різних напрямків по наших позиціях. Бій триває. На даний час успіху в противника теж немає”, – додав він.

Нагадаємо, ознак відкриття “другого фронту” на Харківському напрямку не спостерігається, але ЗСУ не виключають такої можливості.