Ворог взяв під контроль Комишуваху, Гірське і Золоте. Тривають бої, – Громов

Росія продовжує намагання встановити контроль над територією Луганської і Донецької областей. Про це повідомив заступник начальника ГУ Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу.

Росіяни намагаються утримати захоплені райони Запорізької і Херсонської областей. З острова Зміїний ворога вибили.

Окупанти також прагнуть створити сприятливі умови для відновлення наступу на Харківщині та Миколаївщині.

На Волинському, Житомирському, Київському напрямках ситуація протягом тижня контрольована, ознак формування ударного угруповання немає. Росіяни ведуть розвідку і демонстраційні дії.

Білоруська влада продовжує надавати допомогу Росії. Зокрема, РФ двома залізничними ешалонами відправила в Білорусь боєприпаси для потреб окупантів. Відповідно, ці боєприпаси застосують проти нас, наголосив Громов.

На Чернігівському, Конотопському і Сумському напрямку ворог завдавав авіаційних ударів, стріляв з мінометів і артилерії, вів розвідку безпілотниками. Задля демонстрації присутності противник продовжує утримувати в прикордонні Брянської і Курської областей до трьох батальйонно-тактичних груп.

На Харківському напрямку ворог веде оборону і намагається недопустити просування підрозділів захисників, веде розвідку боєм для пошуку наших слабких місць.

На Словʼянському напрямку противник веде штурм, щоб покращити тактичне положення для створення умов задля наступу в напрямках Ізюм – Барвінкове, Ізюм – Словʼянськ.

На Лисичанському напрямку ворог намагається встановити повний контроль над Лисичанськом. Протягом останніх днів тривають запеклі бої біля НПЗ. Воїни мужньо і стійко тримають оборону.

На Бахмутському напрямку ворог, маючи перевагу в артилерії, потіснив наші війська і встановив контроль над Комишувахою, Гірським і Золотим. За цим напрямком тривають бої. Також ворог проводив наступ у районі Новолуганської ТЕС. Безуспішно.

На Краматорському, Авдіївському напрямках ворог систематично здійснює вогневий вплив з усіх видів озброєння.

Криворізький і Миколаївський напрямок – без активних дій, але з обстрілами і авіаударами.

На Бесарабському напрямку ознак формування ударних угруповань немає.

В Чорному і Азовському морях лишаються ворожі кораблі і підводні човни. З 13 по 29 червня ворог застосував ракетну зброю 202 рази. Це на 120 ударів більше, якщо порівнювати з попередніми тижнями. Громов наголосив, що час після випуску ракет зі літаків до їх влучання в обʼєкт складає лічені хвилини, тому часу на евакуацію лишається обмаль. Через це неварто нехтувати повітряними тривогами.

Нагадаємо, за словами речника Міноборони Олександра Мотузяника, найскладніша ситуація зараз спостерігається на Харківському, Лисичанському і Бахмутському напрямказ.