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Майже 16 млн українців через війну потребують гуманітарної допомоги, – ООН

Понад 6 млн залишаються внутрішньо переміщеними особами.

Майже 16 млн українців через війну потребують гуманітарної допомоги, – ООН
Оснат Лубрані
Фото: Скріншот відео

За даними Організації Об'єднаних Націй, в результаті вторгнення Росії майже 16 млн українців потребують гуманітарної допомоги. За попередніми даними, близько 5 тис. цивільних – вбиті, ще 5 тис.  – поранені. 

Про це на брифінгу повідомила гуманітарна координаторка ООН в Україні Оснат Лубрані, передає кореспондент LB.ua.

"За останні чотири місяці Україна знаходиться в епіцентрі світової уваги… Майже 16 млн людей в Україні потребують сьогодні гуманітарної допомоги: води, їжі, з охорони здоров'я, захисту й даху над головою. Це консервативні цифри, які зараз переглядає ООН з нашими гуманітарними партнерами", – заявила вона.

За її словами, понад 6 млн українців залишаються внутрішньо переміщеними особами. Близько 5 млн повернулися та 5,3 млн були вимушені залишити територію України.

"Майже 5 тис. цивільних були вбиті. Та понад 5 тис. були поранені. Та це лише частина того, що відповідає реальності. Ми не можемо назвати точні цифри зруйнованих лікарень, шкіл та домівок. Ми не маємо точних цифр", – додала вона.

Координаторка ООН наголосила, що з 24 лютого місією була надана допомога 9 млн українців.

"Майже 2 млн отримали грошову допомогу… У нас понад 300 організацій, з них майже 200 – це українські ГО, які допомагають українцям… Але через небезпеку та перешкоди ми не могли привезти допомогу до Херсону, не мали доступу до Маріуполя, не мали змоги організувати зелений коридор для евакуації зі Сєвєродонецька. Доступ до територій, які не контролює Україна, неможливий", – зазначила вона.

Нагадаємо, моніторингова місія ООН зафіксувала вбивства цивільних у понад 30 населених пунктах України.

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