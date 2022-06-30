Росіяни поспіхом евакуювались з острова Зміїний, і, ймовірно, залишили його, – ОК "Південь"

Цієї ночі українські захисники в межах військової операції завдали ракетних і артилерійських ударів по острову Зміїний. Росіяни поспіхом евакуювалися двома швидкісними катерами, і, ймовірно, залишили острів.

Про це повідомила Одеська міська рада з посиланням на оперативне командування "Південь". Інформація дорозвідується.

"Наразі Зміїний вкрито пожежею, лунають вибухи. Остаточні результати операції дорозвідуються", – повідомили військові.

Держприкордонслужба України зазначила, що в Кремлі втечу своїх військових назвали "жестом доброї волі" і підтвердили, що вони вийшли з острова.

Острів Зміїний росіяни захопили ще на початку повномасштабного вторгнення. Вони намагались схилити українських захисників, які перебували на острові, до співпраці та обіцяли їм високі зарплати. Захисники рекомендували російському військовому кораблю піти за відомою адресою. Українців взяли в полон.

Після захоплення ворог розмістив на острові свою техніку, зокрема ракетні комплекси.

У червні сили оборони України почали спецоперацію зі звільнення острова. 21 червня по ньому завдали удару із застосуванням різних сил та способів ураження. Те, що окупанти гордо називали острівним гарнізоном, зазнало втрат. Росіяни позбулися зенітно-ракетного комплексу та радіолокаційної станції.

Операція зі знищення окупантів і техніки продовжувалась, і повідомлення про знищення російських "Панцирь-С1" надходили від ЗСУ регулярно.