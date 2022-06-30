Російські війська кинули практично всі сили на захоплення Лисичанська. Авіаударами зруйновано відділ поліції.

Про це в Telegram повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"У місті важко знайти безпечне місце. Люди мріють хоча б про пів години тиші, але окупанти не спиняються, обстрілюючи зі всіх наявних видів озброєння. Учора на Лисичанськ здійснено декілька авіанальотів. Руйнувань дуже багато. Так, авіаударів завдано по території нафтопереробного заводу та в районі Вовчоярівки. Повністю знищено приміщення відділу поліції. У місто регулярно намагаються увірватися диверсанти. Зокрема, у районі Верхньокам’янки вчора одну ДРГ було знешкоджено", – заявив він.

Кількість зруйнованих будинків уже не встигають рахувати. У підвалі одного з приміщень виявили тіло жінки.

Ворог також не припиняє обстрілів території уздовж Сіверського Донця. Вогнем уражені обидва береги, і з боку Сєвєродонецька, і з боку Лисичанська.

Метою окупантів лишається блокування Лисичанська і встановлення контролю над трасою Лисичанськ-Бахмут.

Сьогодні ранком росіяни наступають поблизу Верхньокамʼянки й штурмують у районі Лисичанського заводу.

Фото: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай

Фото: тг канал Сергія Гайдая

Нагадаємо, Лисичанськ потерпає від обстрілів щодня. Росіяни намагаються захопити його, щоб встановити контроль над всією Луганською областю. Минулого тижня ворог цинічно розстріляв чергу з мирних лисичанців, які прийшли по воду.