Росіяни обстріляли на Дніпропетровщині центр села і склад із 40 тоннами зерна

Ворог продовжує тероризувати міста та села Криворізького району. Вранці росіяни з різної зброї обстріляли Зеленодольську громаду.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram.

"У Великій Костромці удар прийшовся по центру села. Є руйнування", – написав він.

У Зеленодольську ворог поцілив у сільгосппідприємство. Знищено склад, у якому було 40 тонн зерна. Вибух спричинив пожежу. Попередньо, люди не постраждали.

Нагадаємо, Криворізька ТЕС отримала пошкодження внаслідок ворожого обстрілу. Окупанти стріляли по ній з артилерії.