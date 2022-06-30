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Росіяни обстріляли на Дніпропетровщині центр села і склад із 40 тоннами зерна

Інформації про постраждалих нема. 

Росіяни обстріляли на Дніпропетровщині центр села і склад із 40 тоннами зерна
Обстріл Дніпропетровської області
Фото: Валентин Резніченко в Telegram

Ворог продовжує тероризувати міста та села Криворізького району. Вранці росіяни з різної зброї обстріляли Зеленодольську громаду.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram

"У Великій Костромці удар прийшовся по центру села. Є руйнування", – написав він.

У Зеленодольську ворог поцілив у сільгосппідприємство. Знищено склад, у якому було 40 тонн зерна. Вибух спричинив пожежу. Попередньо, люди не постраждали. 

Нагадаємо, Криворізька ТЕС отримала пошкодження внаслідок ворожого обстрілу. Окупанти стріляли по ній з артилерії.

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