Окупанти досягли незначних успіхів на схід від міста.

Російська влада встановлює умови для анексії південної частини України через підготовку референдумів на окупованих територіях.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни ISW.

“Українські джерела повідомляли, що російська влада, можливо, готується анексувати райони півдня України як “Таврійську губернію”, – йдеться у повідомленні.

Російські війська можуть планувати провокацію під фальшивим прапором на Запорізькій атомній електростанції.

Окрім того, окупанти продовжували наступальні дії в Лисичанську та його околицях.

РФ досягла незначних успіхів на схід від Бахмута вздовж шосе E40 і може розмірковувати про підготовку до прямого наступу на Бахмут.

“Російські війська продовжили наступальні операції з наступу на Слов'янськ з північного заходу в районі кордону Харків-Донецька область”, – зазначили аналітики.

Російські війська також продовжують брати участь у наступальних операціях на північ від Харкова, що вказує на те, що Кремль має територіальні амбіції за межами Донбасу, які продовжуватимуть виснажувати живу силу та техніку, потенційно ціною сили на більш критичних напрямках наступу.

Нагадаємо, наразі в Лисичанську Луганської області залишаються близько 15 тис. мирних мешканців.