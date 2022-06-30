У південному напрямку ЗСУ знищили понад 40 окупантів

Знищено також гаубиці та польовий склад пально-мастильних матеріалів РФ.

У південному напрямку Збройні Сили України ліквідували понад 40 військових армії Російської Федерації.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Також знищено військову техніку російських військових:

дві гаубиці “Мста-Б”,

самохідну – “Мста-С”,

три одиниці броньованої та автомобільної техніки,

польовий склад пально-мастильних матеріалів.

Остаточні результаті дорозвідуються.

“Нашою авіацією відпрацьовано 7 повітряних ударів штурмовиками та гелікоптерами по командно-спостережному пункту, кільком скупченням ворожої сили та техніки, двом складам боєприпасів вздовж лінії фронту”, – йдеться у повідомленні.

Ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ відпрацьовано близько 150 вогневих завдань, додали в ОК.

Нагадаємо, за минулу добу Росія втратила у війні проти України ще близько 200 своїх військових. Усього з початку війни ЗСУ ліквідували 35 450 окупантів.