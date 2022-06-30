Одещину повністю звільнено від окупантів, – речник ОВА
Одещину повністю звільнено від окупантів, – речник ОВА
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
Росіяни поспіхом евакуювались з острова Зміїний, і, ймовірно, залишили його, – ОК "Південь"
Росіяни поспіхом евакуювались з острова Зміїний, і, ймовірно, залишили його, – ОК "Південь"
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
«Сімка» вдарила по нафті. Росію спробують позбавити енергетичних надприбутків
«Сімка» вдарила по нафті. Росію спробують позбавити енергетичних надприбутків
На Київщині блискавка пошкодила міст, є загиблий (оновлено)
На Київщині блискавка пошкодила міст, є загиблий (оновлено)
Індонезія: недооцінений партнер
Індонезія: недооцінений партнер
ЗСУ відбили гелікоптерну атаку росіян на Херсонщині, - ОК "Південь"
ЗСУ відбили гелікоптерну атаку росіян на Херсонщині, - ОК "Південь"
ГоловнаСуспільствоВійна

Від російських обстрілів загинули ще двоє мирних жителів Сумщини

Також за день були поранені сім цивільних.

Від російських обстрілів загинули ще двоє мирних жителів Сумщини
Фото: Пресслужба Держприкордонслужби

Вчора, 29 червня, російські окупанти багаторазово обстрілювали населені пункти Сумщини. В результаті обстрілів загинули двоє цивільних, є поранені.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Близько 10:00 росіяни намагалися обстріляти Білопільську громаду з безпілотника, але наші захисники його знищили. Близько 18:30 була перестрілка з росіянами на прикордонні, одна людина поранена.

Крім того, з 11 до 12 та близько 12:30 дня росіяни били по Краснопільській громаді з мінометів (20 пострілів) та реактивної артилерії і САУ, 25 та 47 приходів, відповідно. О 13:30 ворожий безпілотник скинув вибуховий пристрій. В результаті одна людина загинула, троє - поранені.

О 15:30 росіяни відкрили мінометний вогонь по Великописарівській громаді, було зафіксовано 3 прильоти, а одразу за цим випустили 10 ракет з гелікоптера, з території РФ. БУв пошкоджений будинок мирних мешканців та цивільна господарська споруда.

Після 20 години росіяни випустили ще 4 ракети. Одна людина загинула, четверо - поранені. 

Близько 17:00 по Хотінській громаді було здвйснено 14 пострілів з міномету та за півгодини ще 3. Жертв та руйнувань немає.

Нагадаємо, наряд прикордонників у Сумській області помітив наближення ворожого коптера та збив його.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також