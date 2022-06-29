Сьогодні додому з російського полону пвовернулись 144 українських воїна. Серед них - 59 бійців Нацгвардії, 30 – Військово-Морських сил, 28 – ЗСУ, 17 прикордонників, 9 тероборонівців, один поліцейський. Найстаршому зі звільнених – 65 років, наймолодшому – 19.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Я вдячний Головному управлінню розвідки та всім, хто працював на цей результат. Але про це згодом. Зробимо все, щоб повернути додому кожного українця й кожну українку”, - пообіцяв Зеленський.

Президент нагадав, що тиждень тому наша держава отримала статус кандидата на членство у Євросоюзі, а вже сьогодні зроблено черговий крок на шляху до членства - підписано “транспортний безвіз”. Це угода, яка прибирає бар'єри для українських перевізників. Більше не треба чекати дозволів на вантажні перевезення, це дасть змогу значно наростити експорт українських товарів автотранспортом.

“Вчора я провів спеціальну нараду – велику нараду, було 28 учасників, які представляють і виконавчу, і законодавчу, і судову гілки влади. У держави буде відповідний документ – чітка карта дій, яку зможе перевірити будь-який громадянин і будь-яка громадянка України: що потрібно зробити державним інституціям, щоб ми виконали свою частину роботи на шляху до Євросоюзу. Вже 1 липня цей документ буде представлений”, - пообіцяв Зеленський.

Сьогодні вранці президент України взяв участь у засіданні саміту НАТО, саміті трансформації. Альянс змінює свою стратегію у відповідь на агресивну антиєвропейську політику Росії та російську війну проти нашої держави.

“Очевидно, що гарантувати безпеку у Європі в таких умовах неможливо без нашої держави. І ми зробимо все, щоб ця очевидність була трансформована в конкретні рішення – для України, для Альянсу. Нам потрібні чіткі гарантії безпеки – вони в нас будуть, і я сьогодні звернувся із закликом до членів НАТО знайти такий формат рішень, який передбачав би повноцінну участь України в нашій спільній європейській архітектурі безпеки. Закликав держави НАТО прискорити постачання систем протиракетної оборони для України та значно посилити тиск на державу-терориста”, - розповів президент України.

Володимир Зеленський підкреслив, що один тільки сьогоднішній удар Росії по Миколаєву – одразу 10 ракет, і всі – по цивільних обʼєктах – доводить абсолютно для всіх у світі, що тиску на Росію недостатньо. Одна з цих ракет, надзвукова протикорабельна ракета “Онікс”, зруйнувала звичайну п'ятиповерхівку. Розбір завалів тривав протягом дня, станом на цей час відомо про п'ятьох загиблих. Також були удари по Очакову, по Дніпру, продовжилися російські обстріли на Харківщині, в Сумській області, також на Донбасі. Лисичанськ, Авдіївка, громади на Бахмутському напрямку – ситуація там залишається наджорсткою, дуже тяжкою.

Зеленський нагадав, що Росія все ж таки вичавила із Сирії повідомлення про нібито визнання окупаційних структур на Донбасі як нібито держав. Жодних відносин України із Сирією більше не буде, а санкційний тиск проти Сирії навпаки буде ще більше.

Крім того, вперше за всі роки незалежності сьогодні відбувся візит до Києва президента Індонезії , яка може значно постраждати від спровокованої Росією продовольчої кризи.

Також Україну відвідав один із найвідоміших бізнесменів світу Річард Бренсон – візіонер, людина, яка працює заради прогресу та кращих технологій для всього людства. Його приїзд в Україну саме зараз – а він побував в Гостомелі, де обговорював, зокрема, і можливості відбудови аеропорту, і побудови нашої “Мрії”, найбільшого у світі літака, – це дуже потужний сигнал всім у світі, що Україна точно вистоїть у цій війні.

Нагадаємо, президент Індонезії Джоко Відодо передав президенту України Володимиру Зеленському запрошення особисто взяти участь у саміті Великої двадцятки (G20).