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Папа Римський назвав ракетний удар по ТЦ у Кременчуку “варварським”

Також Франциськ засудив війну в цілому. 

Папа Римський назвав ракетний удар по ТЦ у Кременчуку “варварським”
Фото: isra.com

Папа Римський Франциск вважає, що ракетний обстріл торгового центру в Кременчуку був “варварським нападом”.

Про це повідомляє Reuters.

“Щодня ношу в своєму серці дорогу і багатостраждальну Україну, яка і далі потерпає від варварських атак, як та, що сталася з торговим центром у Кременчуку”, – сказав Папа Римський під час виступу на площі Святого Петра з нагоди Дня апостолів Петра і Павла.

Як додав Папа Франциск, він молиться, щоб ця “божевільна” війна якнайскоріше закінчилася. 

Водночас він закликав відповідальних за війну людей, які “не хочуть або не можуть” знайти діалог, не нехтувати допомогою українцям, які страждають.

Нагадаємо, 27 червня Росія завдала ракетного удару по торговому центру в місті Кременчук. У результаті постраждали десятки людей, є загиблі. Наразі кількість жертв зросла до 18. Ще 36 людей вважаються зниклими безвісти.

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