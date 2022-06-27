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Кулеба закликав світ відреагувати на удар Росії по ТЦ у Кременчуці

Від удару росіян постраждали вже десятки цивільних людей.

Кулеба закликав світ відреагувати на удар Росії по ТЦ у Кременчуці
Фото: скріншот

Відповіддю на ракетний удар Росії по торговому центру у Кременчуці має бути, зокрема, надання Україні більшої кількості важкого озброєння.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Великий торговий центр у Кременчуці з сотнями мирних жителів постраждав від російського удару. Росія – це ганьба людства, і вона повинна мати наслідки”, - написав Кулеба. 

Він додав, що проти Росії також має бути запроваджено більше санкцій, а бізнес повинен продовжувати йти з Росії.

Нагадаємо, Росія вкотре завдала ударів по місті Кременчук, що на Полтавщині. Окупанти влучили в торгово-розважальний центр Кременчука, в результаті удару постраждали, щонайменше, десятки людей. Наразі відомо вже про 13 загиблих.

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