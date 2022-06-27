Головне за день. Понеділок, 27 червня

Ракетний удар по ТРЦ Кременчука, Лисичанськ під вогнем, обстріли Харкова, візит Санду. Яким запам’ятається 124-й день повномасштабної війни.

Росіяни обстріляли Кременчук на Полтавщині, влучили в торгівельно-розважальний центр, де перебували понад тисячу мирних мешканців.

За останніми даними, загинуло 13 людей, понад 40 отримали поранення і травми.

Кременчук обстріляли з території Курської області, повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"У торгівельно-розважальний центр в місті Кременчук російські окупанти влучили ракетами Х-22, випущених із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Літаки рашистів злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювались з Курської області", - розповіли військові.

Сьогоднішній удар по торговельному центру в Кременчуці – це один із найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи. Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що вдарити ракетами по такому об'єкту можуть тільки "абсолютно відморожені терористи, яким не має бути місця на землі".

Президент України підкреслив, що Росія стала найбільшою терористичною організацією світу. Це має бути юридичний факт, і кожен у світі повинен знати, що купувати чи перевозити російську нафту, зберігати звʼязки з російськими банками, платити податки й мита російській державі – це давати гроші терористам. Детальніше - в новині.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що рашисти намагаються оточити українських захисників у районі Лисичанська. На декількох напрямках вдалося відбити ворожі штурми і завдати окупантам втрат. Так на Бахмутському напрямку успішно припинено ворожу спробу розвідки боєм в районі Берестового та наступ в напрямку Мідна Руда – Клинове. З обох районів рашисти відійшли.

Детальніше про ситуацію на цьому та інших напрямках – в нашій новині.

Рашисти розстріляли у Лисичанську жителів, які набирали з цистерни воду.

"Сьогодні у Лисичанську, коли мирне населення набирало воду від підвезеної цистерни, росіяни поцілили по натовпу людей з РСЗВ "Ураган". Восьмеро лисичан загинули, 21 особу доставлено до лікарні, з них п’ятеро, після отримання меддопомоги, залишилися в Лисичанську", - розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. 16 людей були евакуйовані до лікарень в інші регіони.

Унаслідок обстрілів загарбниками Харкова та області сьогодні загинули щонайменше п’ятеро людей, 22 поранені, повідомляє обласна військова адміністрація.

Серед потерпілих є діти.

За сьогодні, 27 червня, ударна авіація Повітряних Сил завдала потужних авіаударів по позиціях окупантів.

"В результаті авіаційних ударів уражено склад боєприпасів, позиції двох батальйонно-тактичних груп російських окупантів", - йдеться у повідомленні пресслужби Командування Повітряних сил ЗСУ.

Крім того, було знищено кілька десятків бойової броньованої техніки та живу силу ворога.

Триває операція українських сил на острові Зміїний. Знищено ще один зенітно-гарматний комплекс окупантів "Панцирь-С-1".

Про це на брифінгу повідомила начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, передає кореспондент LB.ua.

А зенітники 95 ОДШБр сьогодні, 27 червня, знищили російський ударний вертоліт Ка-52. Ще один долітався.

Президент України Володимир Зеленський у режимі відеоконференції звернувся до саміту лідерів G7 в замку Ельмау в Баварії.

Президент зазначив, що Україна відчуває підтримку держав "Великої сімки" та подякував за оборонну і фінансову допомогу Україні в боротьбі з російським вторгненням.

"Для нас важлива й послідовна позиція країн G7 стосовно санкцій. Вони мають і надалі посилюватися, зокрема шляхом обмеження ціни на нафту, яку експортує агресор", - зазначив Зеленський.

Він також запропонував лідерам G7 зосередитися на конкретних кроках, які можуть бути корисними як для України, так і для всієї Європи. Зокрема долучитися до роботи над гарантіями безпеки для України, які в майбутньому унеможливлять виникнення конфліктів на кшталт російської агресії.

Зеленський зазначив, що наша держава потребує сучасних і ефективних систем протиракетної оборони, які можуть забезпечити спокій українським містам, віддаленим від фронту. За його словами, Росія посилює ракетні обстріли України, тому дуже важливо гарантувати цивільному населенню базову безпеку.

Сьогодні в Києві перебувала з робочим візитом президентка Молдови Мая Санду.

Під час зустрічі глав України та Молдови йшлося про протидію російській агресії, співпрацю у сфері енергетики, допомогу з транзитом української продукції та спільну роботу над реформами для вступу в ЄС.

"Маємо разом зробити все можливе, щоб російська агресія не могла загрожувати більше нікому у Європі – ні Україні, ні Молдові, ні будь-якій іншій країні", – наголосив Володимир Зеленський. Про що ще говорили глави двох держав – у новині.

Три "байрактари", на які збирала кошти вся Україна, компанія-виробник надасть безкоштовно.

"Компанія Baykar обізнана, що компанія по збору коштів під назвою "Народний BAYRAKTAR" успішно зібрала суму для придбання кількох БПЛА Bayraktar ТВ2 для українців для захисту своєї Батьківщини... Компанія Baykar не прийматиме оплату за ТВ2 і безкоштовно відправить 3 БПЛА на український фронт", - повідомили у виробника.

Рінат Ахметов подав позов проти Росії до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо компенсації за грубі порушення його прав власності в Маріуполі під час збройної агресії Росії проти України.

"Як власник Азовсталі та багатьох інших промислових підприємств, які стали ціллю російських збройних сил, що вторглися в Україну, пан Ахметов робить все можливе для притягнення Росії до відповідальності за руйнування, які вона сіє на території України", – йдеться у повідомленні пресслужби SCM.

Щоправда, є підозра, що рішення ЄСПЛ Росія проігнорує так само, як і усі попередні рішення, резолюції та постанови щодо її невиправданого нападу на Україну.

Комітет з прав людини Верховної Ради погодив призначення на посаду омбудсмана Дмитра Лубінця.

Призначення нового Уповноваженого з прав людини заплановано вже цього тижня.

У Гадячі на Полтавщині планують створити експозицію "Територія терору".

Вона складатиметься з демонтованих у громаді пам’ятників радянським діячам і стане складовою місцевого історико-краєзнавчого музею. Виставку планують створити після війни.

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