За добу Повітряні сили ЗСУ знищили ворожий склад з боєприпасами та десятки одиниць техніки росіян

Українські штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м здійснили до 20 групових бойових вильотів.

За сьогодні, 27 червня, ударна авіація Повітряних Сил завдала потужних авіаударів по позиціях окупантів.

Про це повідомила пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.

“В результаті авіаційних ударів уражено склад боєприпасів, позиції двох батальйонно-тактичних груп російських окупантів”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, було знищено кілька десятків бойової броньованої техніки та живу силу ворога.

Нагадаємо, цієї ночі було завдано 10 влучних уражень ворога на острові Зміїний. Операція українських сил на острові триває. Знищено ще один зенітно-гарматний комплекс окупантів "Панцирь-С-1".