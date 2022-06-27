Унаслідок ворожого обстрілу в Києві загорівся будинок, є постраждалі
Унаслідок ворожого обстрілу в Києві загорівся будинок, є постраждалі
Вибухи біля Черкас: одна людина загинула (оновлено)
Вибухи біля Черкас: одна людина загинула (оновлено)
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Росія проводить приховану мобілізацію, – Буданов
Росія проводить приховану мобілізацію, – Буданов
​Ворог намагається оточити підрозділи ЗСУ біля Лисичанська, – Генштаб
​Ворог намагається оточити підрозділи ЗСУ біля Лисичанська, – Генштаб
​У Києві ракета влучила в житловий будинок, є постраждалі (доповнено)
​У Києві ракета влучила в житловий будинок, є постраждалі (доповнено)
Київ обстріляли ракетами з літаків Ту-95 і Ту-160, – Повітряні сили ЗСУ
Київ обстріляли ракетами з літаків Ту-95 і Ту-160, – Повітряні сили ЗСУ
У порт Бердянська зайшло російське вантажне судно
У порт Бердянська зайшло російське вантажне судно
Учора ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів, 21 танк і дві крилаті ракети
Учора ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів, 21 танк і дві крилаті ракети
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗСУ знищили російський "​Панцирь-С-1" на острові Зміїний

Операція українських сил на острові триває.

ЗСУ знищили російський "​Панцирь-С-1" на острові Зміїний
Начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

Цієї ночі були нанесені 10 влучних уражень ворога на острові Зміїний. Операція українських сил на острові триває. Уражено ще один зенітно-гарматний комплекс окупантів "Панцирь-С-1".

Про це на брифінгу повідомила начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, передає кореспондент LB.ua.

«У Чорному морі продовжується шторм. Сили природи на нашому боці. Але ворог все одно залишився два ракетні кораблі на частуванні. Вони несуть на собі 16 крилатих ракет, спрямованих на територію України. Разом з тим, ми продовжуємо операцію на острові Зміїний», — заявила вона.

За її словами, цієї ночі було нанесено понад 10 влучних уражень по острову. Наразі ще триває розвідка щодо завданих втрат ворогу на острові.

"Але вже зараз маємо перший звіт. Уражено ще один зенітно-гарматний комплекс "Панцирь-С-1"", - додала вона.

Нагадаємо, острів Зміїний у Чорному морі вже понад два місяці перебуває під тимчасовою російською окупацією, починаючи з атаки РФ у перші дні повномасштабної війни.

Окупанти встановили на острові нові комплекси протиповітряної оборони. За даними супутників, нові ворожі системи з'явилися на Зміїному 9 червня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також