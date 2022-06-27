Наразі залишилися лише три порти для експорту української продукції: через Дунай, Рені та Ізмаїл.

Україна експортує менше третини довоєнних обсягів агропродукції через три порти. Блокада окупантами основних українських портів дуже сильно б’є по українському експорту.

Про це заяввив на брифінгу заступник голови Адміністрації морських портів по взаємодії з органами влади Дмитро Барінов, передає кореспондент LB.ua.

"До війни усі порти України відвантажували 5 млн тонн щомісяця аграрної продукції. Зараз ми відвантажуємо менше третини обсягів до війни… Блокада дуже б’є по нас", - сказав він.

Наразі залишилися лише три порти для експорту української продукції через Дунай, Рені та Ізмаїл.

"Але ці порти — не такі великі та не були готові для таких вантажів. У березні вони всі разом перевантажили лише 400 тис. тонн вантажів. У квітні — 800 тис. тонн. У травні — понад 1 млн 300 тис. тонн. У червні ми намагаємося довести цей показник до 1,5 млн тонн", - додав він.

Водночас збільшуються обсяги перевезення автошляхами та залізницею.

"Але неможливо порівняти завантаження судна у 80 тис. тонн, бо це понад 4 тис. автівок, 4 тис. водіїв та комплектів документів. Це неможливо порівняти", - пояснив він.

За його словами, в українських портах заблоковані близько 80 іноземних суден. На деяких кораблях персонал замінили українські моряки. Деяких з цих суден навантажені, але не можуть вийти з порту. Він також не підтвердив інформацію щодо одного з таких суден, яке змогло вийти з Маріуполя.