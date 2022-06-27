Росія проводить приховану мобілізацію, – Буданов
Росія проводить приховану мобілізацію, – Буданов
​У Києві ракета влучила в житловий будинок, є постраждалі (доповнено)
​У Києві ракета влучила в житловий будинок, є постраждалі (доповнено)
Учора ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів, 21 танк і дві крилаті ракети
Учора ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів, 21 танк і дві крилаті ракети
​Ворог намагається оточити підрозділи ЗСУ біля Лисичанська, – Генштаб
​Ворог намагається оточити підрозділи ЗСУ біля Лисичанська, – Генштаб
Унаслідок ворожого обстрілу в Києві загорівся будинок, є постраждалі
Унаслідок ворожого обстрілу в Києві загорівся будинок, є постраждалі
У порт Бердянська зайшло російське вантажне судно
У порт Бердянська зайшло російське вантажне судно
Київ обстріляли ракетами з літаків Ту-95 і Ту-160, – Повітряні сили ЗСУ
Київ обстріляли ракетами з літаків Ту-95 і Ту-160, – Повітряні сили ЗСУ
Вибухи біля Черкас: одна людина загинула (оновлено)
Вибухи біля Черкас: одна людина загинула (оновлено)
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
ГоловнаСуспільствоЖиття

​Україна експортує менше третини довоєнних обсягів агропродукції через три порти

Наразі залишилися лише три порти для експорту української продукції: через Дунай, Рені та Ізмаїл.

​Україна експортує менше третини довоєнних обсягів агропродукції через три порти
заступник голови Адміністрації морських портів по взаємодії з органами влади Дмитро Барінов
Фото: Анна Стешенко

Україна експортує менше третини довоєнних обсягів агропродукції через три порти. Блокада окупантами основних українських портів дуже сильно б’є по українському експорту.

Про це заяввив на брифінгу заступник голови Адміністрації морських портів по взаємодії з органами влади Дмитро Барінов, передає кореспондент LB.ua.

"До війни усі порти України відвантажували 5 млн тонн щомісяця аграрної продукції. Зараз ми відвантажуємо менше третини обсягів до війни… Блокада дуже б’є по нас", - сказав він.

Наразі залишилися лише три порти для експорту української продукції через Дунай, Рені та Ізмаїл.

"Але ці порти — не такі великі та не були готові для таких вантажів. У березні вони всі разом перевантажили лише 400 тис. тонн вантажів. У квітні — 800 тис. тонн. У травні — понад 1 млн 300 тис. тонн. У червні ми намагаємося довести цей показник до 1,5 млн тонн", - додав він.

Водночас збільшуються обсяги перевезення автошляхами та залізницею.

"Але неможливо порівняти завантаження судна у 80 тис. тонн, бо це понад 4 тис. автівок, 4 тис. водіїв та комплектів документів. Це неможливо порівняти", - пояснив він.

За його словами, в українських портах заблоковані близько 80 іноземних суден. На деяких кораблях персонал замінили українські моряки. Деяких з цих суден навантажені, але не можуть вийти з порту. Він також не підтвердив інформацію щодо одного з таких суден, яке змогло вийти з Маріуполя.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також