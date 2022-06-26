Окупанти хочуть обладнати у порту Маріуполя сховище палива

Російські окупанти хочуть обладнати у порту тимчасово окупованого Маріуполя сховище палива для військових потреб.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, росіяни хочуть відновити повноцінну роботу Маріупольського порту у першій декаді липня. Вони планують вивозити з міста зерно, вугілля та металобрухт, натомість хочуть завозити військову техніку, паливо та боєкомплект в першу чергу.

Також рашисти не хочуть відновлювати пошкоджені будівлі.

"Дома біля ринку Азовський для робітників військово-транспортної бази, гуртожиток в районі АС-2 для безхатьок. Загалом на 5 тисяч місць. По всіх інших відповідь – до зими "дорога в Росію відкрита", – зазначає Андрющенко.

Нагадаємо, що міський голова Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що окупанти будують бункери під виглядом будинків.

Також відомо, що російські загарбники не готуються взимку опалювати Маріуполь.