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Окупанти хочуть обладнати у порту Маріуполя сховище палива

Росіяни хочуть відновити роботу порту у першій декаді липня.

Окупанти хочуть обладнати у порту Маріуполя сховище палива
Фото: Маріупольська міська рада у Telegram

Російські окупанти хочуть обладнати у порту тимчасово окупованого Маріуполя сховище палива для військових потреб. 

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, росіяни хочуть відновити повноцінну роботу Маріупольського порту у першій декаді липня. Вони планують вивозити з міста зерно, вугілля та металобрухт, натомість хочуть завозити військову техніку, паливо та боєкомплект в першу чергу. 

Також рашисти не хочуть відновлювати пошкоджені будівлі. 

"Дома біля ринку Азовський для робітників військово-транспортної бази, гуртожиток в районі АС-2 для безхатьок. Загалом на 5 тисяч місць. По всіх інших відповідь – до зими "дорога в Росію відкрита", – зазначає Андрющенко.

Нагадаємо, що міський голова Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що окупанти будують бункери під виглядом будинків. 

Також відомо, що російські загарбники не готуються взимку опалювати Маріуполь.

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