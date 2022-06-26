Мер Києва Віталій Кличко заявив, що рятувальники працюють на місці ракетного удару по столичній багатоповерхівці максимально оперативно, попри чималу кількість ускладнень.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Ще ускладнюється ситуація тим, що є достатньо велике задимлення, і пожежники, враховуючи людей (під завалами – ред.), не хочуть сильно заливати там водою, бо люди можуть також загинути від великої кількості води. Тобто, там багато ускладнень таких, але робиться усе максимально, зокрема рятувальниками, щоб усіх швидко врятувати", – повідомив мер.

Нагадаємо, сьогодні зранку в Шевченківському районі столиці пролунали вибухи. У двох будинках відбувається порятунок і евакуація мешканців.

За інформацією ДСНС України, задіяні 19 одиниць пожежної техніки та 67 чоловік особового складу ДСНС. Також задіяні 20 чоловік особового складу КАРС “Київська служба порятунку”.

Станом на 11:21 25 мешканців було евакуйовано з будинку в Шевченківському районі Києва у який вранці влучили російські ракети. Було госпіталізовано чотирьох осіб, зокрема семирічну дівчинку та її матір.

У Нацполіції говорили про те, що внаслідок обстрілу було поранено п‘ятьох людей.