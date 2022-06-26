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Рятувальники не можуть заливати водою, щоб не загинули люди, – Кличко про наслідки обстрілу у Києві

На місті обстрілу є велике задимлення.

Рятувальники не можуть заливати водою, щоб не загинули люди, – Кличко про наслідки обстрілу у Києві
Фото: ДСНС у Telegram

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що рятувальники працюють на місці ракетного удару по столичній багатоповерхівці максимально оперативно, попри чималу кількість ускладнень.

Про це повідомляє Укрінформ. 

"Ще ускладнюється ситуація тим, що є достатньо велике задимлення, і пожежники, враховуючи людей (під завалами – ред.), не хочуть сильно заливати там водою, бо люди можуть також загинути від великої кількості води. Тобто, там багато ускладнень таких, але робиться усе максимально, зокрема рятувальниками, щоб усіх швидко врятувати", – повідомив мер.

Нагадаємо, сьогодні зранку в Шевченківському районі столиці пролунали вибухи. У двох будинках відбувається порятунок і евакуація мешканців.

За інформацією ДСНС України, задіяні 19 одиниць пожежної техніки та 67 чоловік особового складу ДСНС. Також задіяні 20 чоловік особового складу КАРС “Київська служба порятунку”.

Станом на 11:21 25 мешканців було евакуйовано з будинку в Шевченківському районі Києва у який вранці влучили російські ракети. Було госпіталізовано чотирьох осіб, зокрема семирічну дівчинку та її матір.

У Нацполіції говорили про те, що внаслідок обстрілу було поранено п‘ятьох людей.

 

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