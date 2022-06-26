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На Миколаївщині збили безпілотник російських окупантів

Безпілотник наводив артилерію. 

На Миколаївщині збили безпілотник російських окупантів
Фото: Пресслужба командування ДШВ ЗСУ

У Миколаївській області українські захисники знищили ворожий безпілотник, який проводив повітряну розвідку. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

«Уранці, 26 червня, воїни повітряного командування "Південь" виявили та знищили безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за допомогою безпілотника окупанти проводили повітряну розвідку та наведення артилерії на Миколаївщині. Повітряні сили ЗСУ нагадали про те, що загрози ракетних ударів з боку російських окупантів залишаються.

Нагадаємо, що зранку 26 червня в Миколаєві лунали вибухи.

Унаслідок ворожого обстрілу ввечері 23 червня села Новомиколаївка Первомайської громади Миколаївської області одна людина загинула, четверо отримали поранення.

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