Росіяни двічі намагались відновити втрачені позиції на Херсонщині

І обидва рази – невдало.

Російські війська двічі спробували відновити втрачене положення в районі Потьомкіного (Херсонська область), але невдало. Вороги втратили два танки, чотири ББМ і 19 окупантів, після чого відступили.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь" на сторінці в Facebook.

Вчора після ранкового ракетного удару по передмістю Миколаєва, що здійснювався з Херсонщини з артилерії, ракетного комплексу "Точка-У", встановлено, що втрат нема, але є суттєві пошкодження виробничої інфраструктури.

В Бериславському районі Херсонської області ворог здійснив раптовий авіаналіт гелікоптерами і випустив 6 некерованих ракет. За попередніми даними, постраждалих нема.

Увечері ворог атакував стратегічною авіацією Криворізький район Дніпропетровщини. Атака відбувалась з Херсонщини. Дві ракети збила ППО, одна влучила в сільськогосподарські угіддя на околиці Нововоронцовки. Пошкоджена сільськогосподарська техніка.

В Миколаївській області ворог продовжує повітряну розвідку, а захисники продовжують збивати його "Орлани". Збили ще один.

"Нашими штурмовиками нанесено авіаційний удар по скупченню противника в районі Снігурівки, а гелікоптерами – в районі Олександрівки", – зазначили в ОК "Південь".

У підсумку за вчора за цим напрямком підтверджені втрати противника складають 46 осіб, крупнокаліберна 152-міліметрова гармата "Гіацинт", 2 танки Т-72 та сім одиниць іншої броньованої техніки.

На Одещині продовжується розгін фейкових повідомлень про скупчення військової техніки в районі славнозвісної Чумки.

"Корабельне угруповання ворожого флоту під впливом тривалого шторму «схудло» до два ракетних та один великий десантний корабель. Інші укрилися в пунктах базування", – зазначили військові.

Тим не менш, загроза ракетних ударів лишається і з моря, і з неба, і з суходолу. Шторм ще не вщух, тож міни можуть траплятися в будь-яких районах моря і виштовхуватися до узбережжя.

"Враховуючи актуальні загрози, не наражайте себе на небезпеку, дотримуйтесь алгоритмів дій під час повітряних тривог, не відвідуйте закриті території, не довіряйте фейковим повідомленням. Будьте пильними, свідомими і виваженими! Не піддавайтеся паніці, довіряйте силам оборони. Тримаймо стрій! Все буде Україна!" – закликали українські оборонці.

Нагадаємо, цієї ночі ворог завдав ракетних ударів по кількох областях України, зокрема, Житомирській, Чернігівській і Львівській. Є влучання в військові обʼєкти.