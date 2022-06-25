Російська армія атакує Лисичанськ із півдня, – Гайдай

По місту завдали авіадуару, по Сєвєродонецьку били з артилерії.

Російська армія 24 червня атакувала промзону Сєвєродонецька, після чого намагалася зайти в Лисичанськ із півдня та блокувати його.

Ворог завдав по Лисичанську авіаудару, а по Сєвєродонецьку – артилерійського, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у telegram.

"Зокрема, села Синецький та Павлоград, територія Сєвєродонецького об’єднання «Азот» та «Склопластика». Також обстріляні Вовчоярівка, Білогорівка та Лоскутівка", – заявив він.

У районах Метьолкіного, Сиротиного та Воронового російська армія проводить штурмові дії, щоб витиснути підрозділі українських військових із зазначених районів.

Крім того, вчора в Лисичанську знайдено тіло чоловіка без ознак життя, який потрапив під ворожий обстріл.

Нагадаємо, українські захисники отримали наказ відійти з Сєвєродонецька на більш укріплені позиції. Оборону Лисичанська тримають.