Окупанти запровадили в Маріуполі комендантську годину для дітей, - Андрющенко

Для дорослих також діє комендантська година.

В Маріуполі діє комендантська година - для дітей віком до 16 років з 21:00 до 5:00. Для всіх інших вона починає діяти з 23:00.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“Порушення обертається арештом з перспективою або трудової повинності на розборі сміття, або фільтраційним табором”, - розповів Андрющенко.

Фото: Петро Андрющенко

Він додав, що наразі фіксується пом'якшення режиму на виїзд в бік Запоріжжя через Бердянськ.

Зокрема, почали частково пропускати приватні авто.

“Не нехтуйте можливостю. Евакуюйтесь поки є віконце”, - підсумував Андрющенко.

Нагадаємо, російські окупанти проводять у Маріуполі "перепис населення". Загарбники заборонили жителям залишати місто.

Раніше місцева влада повідомляла, що жителі Маріуполя знаходяться на межі виживання через нестачу питної води.