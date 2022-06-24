СБУ викрила агентурну мережу ГРУ, до складу якої входив нардеп Деркач
СБУ викрила агентурну мережу ГРУ, до складу якої входив нардеп Деркач
Наразі окупанти не планують наступу на всю територію Запорізької та Херсонської областей, - Мотузяник
Наразі окупанти не планують наступу на всю територію Запорізької та Херсонської областей, - Мотузяник
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Українські десантники збили російський вертоліт “Алігатор”
Українські десантники збили російський вертоліт “Алігатор”
За добу через фонд Притули назбирали на два з трьох Байрактарів
За добу через фонд Притули назбирали на два з трьох Байрактарів
Микола Бєлєсков: Росіяни бояться, це правда. Не мають сил, щоб робити кидки, і бояться їх робити
Микола Бєлєсков: Росіяни бояться, це правда. Не мають сил, щоб робити кидки, і бояться їх робити
Ростислав Семків: «За якийсь час з’явиться покоління, що не матиме постімперських комплексів»
Ростислав Семків: «За якийсь час з’явиться покоління, що не матиме постімперських комплексів»
Документи про освіту інтегрують у Дію
Документи про освіту інтегрують у Дію
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти запровадили в Маріуполі комендантську годину для дітей, - Андрющенко

Для дорослих також діє комендантська година.

Окупанти запровадили в Маріуполі комендантську годину для дітей, - Андрющенко
Скріншот відео
Фото: Петро Андрющенко у Telegram

В Маріуполі діє комендантська година - для дітей віком до 16 років з 21:00 до 5:00. Для всіх інших вона починає діяти з 23:00.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“Порушення обертається арештом з перспективою або трудової повинності на розборі сміття, або фільтраційним табором”, - розповів Андрющенко.

Фото: Петро Андрющенко

Він додав, що наразі фіксується пом'якшення режиму на виїзд в бік Запоріжжя через Бердянськ

Зокрема, почали частково пропускати приватні авто. 

“Не нехтуйте можливостю. Евакуюйтесь поки є віконце”, - підсумував Андрющенко.

Нагадаємо, російські окупанти проводять у Маріуполі "перепис населення". Загарбники заборонили жителям залишати місто.

Раніше місцева влада повідомляла, що жителі Маріуполя знаходяться на межі виживання через нестачу питної води.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також