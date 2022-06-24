Щоправда, цілились загарбники не в неї.

Вранці росіяни атакували Миколаїв і передмістя з важкої ствольної артилерії з напрямку окупованих територій Херсонщини. Також, імовірно, загарбники використовували ракетний комплекс “Точка-У”.

Про це повідомила пресслужба ОК “Південь”.

“Пошкоджено територію та кілька автівок цивільного автопідприємства, намагаючись поцілити в одну з телевеж, рашисти епічно вчергове влучили у вуличну вбиральню. Зусиллями кремлівських пропагандистів телевізійне мовлення в голові окупантів тісно поєднане із змістом вбиральні”, - повідомили в пресслужбі.

Зазначається, що вчора ввечері, внаслідок обстрілів с. Новомиколаївка Первомайської громади одна людина загинула, чотири зазнали поранень. При цьому був зруйнований один будинок, а ще кілька житлових будинків пошкоджено.

Нагадаємо, в Миколаєві вранці 23 червня знову пролунали вибухи. Ворог випустив три крилаті ракети наземного базування з території Херсонщини по Миколаєву. Вони влучили у виробничу та соціальну інфраструктуру. Поранено одну людину.