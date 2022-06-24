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Українці назбирали за три дні на чотири “Байрактари”, - Сергій Притула

Раніше планувалось назбирати на три безпілотники за тиждень.

Українці назбирали за три дні на чотири “Байрактари”, - Сергій Притула
Фото: Скріншот з відео

В рамках проєкту “Народний “Байрактар” за три дні назбирали 600 млн гривень.

Про це повідомив волонтер та шоумен Сергій Притула.

“Я хочу такої єдності українців, яку я бачив останніх три дні навколо байрактарів, щодня у безлічі інших питань, де нам ще досі бракує спільних знаменників. І ми будемо над цим працювати”, - повідомив Притула.

Він додав, що незабаром буде ще більший проєкт. 

 

Раніше повідомлялось, що за добу через фонд Сергія Притули назбирали на два з трьох безпілотників "Байрактар", які збираються закупити для Повітряних сил ЗСУ.

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