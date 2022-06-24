У Дніпрі та Кам’янському скоротять комендантську годину, - Резніченко

У двох населених пунктах Дніпропетровщини із 25 червня скоротять комендантську годину.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Зміни торкнуться Дніпра і Кам’янського.
"Скоротили комендантську годину у Дніпрі та Кам’янському. Вона діяла з 23.00 до 5.00. А вже відзавтра на годину менше - від опівночі і до 5 ранку", - повідомив у своєму Telegram Резніченко.
Він додав, що в інших населених пунктах комендантська година діятиме від 23.00 до 5.00.
Нагадаємо, з 20 червня змінили комендантську годину на Сумщині. Тепер вона триває від 23.00 до 4.00.
А на Київщині влада проведе рейди щодо дотримання комендантської години.