Рівненська дитяча залізниця запрошує на подорож вузькоколійкою від центру міста до зони відпочинку на озері Басів Кут.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Потяг вирушає щогодини від станції Партизанська, на вул. Соборна, 147.

Дитяча залізниця працюватиме для відвідувачів щосуботи та щонеділі з 10:00 до 16:00 до 1 жовтня.

Фото: Пресслужба Укрзалізниці

Фото: Пресслужба Укрзалізниці

Вартість квитка в одну сторону складає:

дитячий - 14 гривень;

дорослий - 21 гривня.

Нагадаємо, Рівне прихистило 45 тварин, яких вдалося вивезти із зони активних бойових дій.