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​Через сходження вантажного вагона на дільниці Задвір'я - Красне затримується низка пасажирських поїздів, - УЗ

Залізничники вже працюють над відновленням габариту колії, рух не спиняється.

​Через сходження вантажного вагона на дільниці Задвір'я - Красне затримується низка пасажирських поїздів, - УЗ
Ілюстративне фото
Фото: www.swrailway.gov.ua

У результаті сходження вантажного вагона на дільниці Задвір'я - Красне очікуються затримки низки пасажирських поїздів.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Так, затримуються потяги:

  • № 18/17 Львів — Харків;
  • № 258/260 Івано-Франківськ — Чернігів, Суми;
  • № 26/236 Чернівці, Рахів — Одеса;
  • № 60/59 Чоп — Київ;
  • № 32/31 Перемишль — Запоріжжя;
  • № 92/91 Львів — Київ;
  • № 2/1 Івано-Франківськ — Харків;
  •  № 12/11 Львів — Одеса;
  • № 82/81 Ужгород — Київ;
  • № 36/38 Перемишль, Ужгород — Одеса;
  • № 56/55 Рахів — Київ;
  • № 749/750 Київ — Львів, Київ — Відень.

Час затримки можна відстежувати на порталі uz-vezemo.com, інформація оновлюється щогодини. Залізничники вже працюють над відновленням габариту колії, рух не спиняється.

Нагадаємо, на початку травня Укрзалізниця попереджала про затримку низки потягів через російські обстріли.

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