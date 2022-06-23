​Через сходження вантажного вагона на дільниці Задвір'я - Красне затримується низка пасажирських поїздів, - УЗ

У результаті сходження вантажного вагона на дільниці Задвір'я - Красне очікуються затримки низки пасажирських поїздів.
Про це повідомляє Укрзалізниця.
Так, затримуються потяги:
- № 18/17 Львів — Харків;
- № 258/260 Івано-Франківськ — Чернігів, Суми;
- № 26/236 Чернівці, Рахів — Одеса;
- № 60/59 Чоп — Київ;
- № 32/31 Перемишль — Запоріжжя;
- № 92/91 Львів — Київ;
- № 2/1 Івано-Франківськ — Харків;
- № 12/11 Львів — Одеса;
- № 82/81 Ужгород — Київ;
- № 36/38 Перемишль, Ужгород — Одеса;
- № 56/55 Рахів — Київ;
- № 749/750 Київ — Львів, Київ — Відень.
Час затримки можна відстежувати на порталі uz-vezemo.com, інформація оновлюється щогодини. Залізничники вже працюють над відновленням габариту колії, рух не спиняється.
Нагадаємо, на початку травня Укрзалізниця попереджала про затримку низки потягів через російські обстріли.