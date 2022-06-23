ДМС розповіла про труднощі з доставкою матеріалів для друку паспортів

Територіальні органи ДМС у безпечних районах щодня приймають 10 тисяч заяв від громадян на оформлення біометрики.

Державна міграційна служба зіткнулась з небаченими досі труднощами, пов’язаними з постачанням та доставкою необхідних витратних матеріалів для друку паспортів, зокрема з-за кордону.

Як результат, у ДМС констатували затримки строків виготовлення документів.

“Ми розуміємо, наскільки важливо для всіх громадян України мати на руках паспортні документи у період воєнного стану, тому одним із пріоритетних завдань для нас залишається вжиття всіх можливих заходів для їх своєчасної видачі”, – зазначила пресслужба міграційників.

Територіальні органи та підрозділи ДМС у безпечних районах щодня приймають десятки тисяч заяв від громадян на оформлення біометричних паспортних документів.

“Крім того, задля зручності громадян, Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України, положеннями якої дозволено продовжити термін дії паспортів громадянина України для виїзду за кордон та вклеїти фото дитини у паспорт батьків, як у підрозділах ДМС, так і в дипломатичних установах України за кордоном”, – нагадали у міграційній службі.

Нагадаємо, українці за кордоном зможуть оформити паспорт громадянина України та закордонний паспорт у підрозділі державного підприємства “Документ”, розміщеному за межами нашої країни.