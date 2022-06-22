Студенти та випускники НМАУ ім.Чайковського висловилися щодо необхідності виключення імені російського композитора з назви
Студенти та випускники НМАУ ім.Чайковського висловилися щодо необхідності виключення імені російського композитора з назви
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
"Репортери без кордонів" оприлюднили розслідування убивства Макса Левіна: зібрані докази свідчать про страту
"Репортери без кордонів" оприлюднили розслідування убивства Макса Левіна: зібрані докази свідчать про страту
Новий дім в старому гуртожитку. Як переселенці зі сходу намагаються влаштувати своє життя у Львові
Новий дім в старому гуртожитку. Як переселенці зі сходу намагаються влаштувати своє життя у Львові
МОЗ пропонує передати їм Дніпропетровську обласну лікарню
МОЗ пропонує передати їм Дніпропетровську обласну лікарню
​У Запорізькій області кількість полонених окупантами зросла до 352, - ОВА
​У Запорізькій області кількість полонених окупантами зросла до 352, - ОВА
Павло Петриченко: "Я пам'ятаю час, коли я їздив по Хрещатику на квадроциклі з автоматом, і мені б цього більше не хотілося"
Павло Петриченко: "Я пам'ятаю час, коли я їздив по Хрещатику на квадроциклі з автоматом, і мені б цього більше не хотілося"
​Операція сил оборони України на острові Зміїний триває
​Операція сил оборони України на острові Зміїний триває
На створення нових садів і теплиць можна отримати грант у розмірі 5-7 мільйонів гривень, - Шмигаль
На створення нових садів і теплиць можна отримати грант у розмірі 5-7 мільйонів гривень, - Шмигаль
ГоловнаСуспільствоВійна

В тимчасово окупованому Скадовську пролунали вибухи, - мер Яковлев

В районі порту пролунало два вибухи.

В тимчасово окупованому Скадовську пролунали вибухи, - мер Яковлев
Фото: Сергій Братчук

Сьогодні ввечері, 22 червня, в районі порту в тимчасово окупованому росіянами Скадовська було чути два вибухи, один із них - потужний.

Про це повідомив мер Скадовська Олександр Яковлев.

“Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється”, - повідомив Яковлев.

Пізніше він додав, що було попадання в промислову зону в районі порту.

Також цю інформацію підтвердив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

 

Нагадаємо, очільник ГУ розвідки Міноборони України Кирило Буданов підтвердив факт підрива автомобіля нардепа від "Слуги Народу" Олексія Ковальова на Херсонщині. Раніше стало відомо, що у Чорнобаївці Херсонської області вибухнула машина Юрія Турульова, який після приходу окупантів став "головою адміністрації" села. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також