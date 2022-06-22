В тимчасово окупованому Скадовську пролунали вибухи, - мер Яковлев

В районі порту пролунало два вибухи.

Сьогодні ввечері, 22 червня, в районі порту в тимчасово окупованому росіянами Скадовська було чути два вибухи, один із них - потужний.

Про це повідомив мер Скадовська Олександр Яковлев.

“Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється”, - повідомив Яковлев.

Пізніше він додав, що було попадання в промислову зону в районі порту.

Також цю інформацію підтвердив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Нагадаємо, очільник ГУ розвідки Міноборони України Кирило Буданов підтвердив факт підрива автомобіля нардепа від "Слуги Народу" Олексія Ковальова на Херсонщині. Раніше стало відомо, що у Чорнобаївці Херсонської області вибухнула машина Юрія Турульова, який після приходу окупантів став "головою адміністрації" села.