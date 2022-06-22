Студенти та випускники НМАУ ім.Чайковського висловилися щодо необхідності виключення імені російського композитора з назви
Студенти та випускники НМАУ ім.Чайковського висловилися щодо необхідності виключення імені російського композитора з назви
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
"Репортери без кордонів" оприлюднили розслідування убивства Макса Левіна: зібрані докази свідчать про страту
"Репортери без кордонів" оприлюднили розслідування убивства Макса Левіна: зібрані докази свідчать про страту
Новий дім в старому гуртожитку. Як переселенці зі сходу намагаються влаштувати своє життя у Львові
Новий дім в старому гуртожитку. Як переселенці зі сходу намагаються влаштувати своє життя у Львові
МОЗ пропонує передати їм Дніпропетровську обласну лікарню
МОЗ пропонує передати їм Дніпропетровську обласну лікарню
​У Запорізькій області кількість полонених окупантами зросла до 352, - ОВА
​У Запорізькій області кількість полонених окупантами зросла до 352, - ОВА
Павло Петриченко: "Я пам'ятаю час, коли я їздив по Хрещатику на квадроциклі з автоматом, і мені б цього більше не хотілося"
Павло Петриченко: "Я пам'ятаю час, коли я їздив по Хрещатику на квадроциклі з автоматом, і мені б цього більше не хотілося"
​Операція сил оборони України на острові Зміїний триває
​Операція сил оборони України на острові Зміїний триває
На створення нових садів і теплиць можна отримати грант у розмірі 5-7 мільйонів гривень, - Шмигаль
На створення нових садів і теплиць можна отримати грант у розмірі 5-7 мільйонів гривень, - Шмигаль
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські окупанти на Київщині викрали до Білорусі неповнолітнього та його брата, - поліція

Перед тим окупанти мордували викрадених.

Російські окупанти на Київщині викрали до Білорусі неповнолітнього та його брата, - поліція
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області

Окупанти на Київщині викрали 26 березня двох братів 17 та 29 років. Вони їхали на велосипедах у с. Оране Вишгородського району, але солдати РФ їх зупинили та викрали

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Київській області. 

“Зупинили, перевірили, сказали, що ми диверсанти, посадили в БТР і повезли. В Чорнобилі наділи пакети на голови, зв’язали руки, обмотали скетчем очі, били дубинкою, ногами,  електрошокером, а потім повезли на Білорусію”- розповів молодший брат.

Потім 17-річного хлопця агресори передали прикордонникам Республіки Білорусь, які доправили хлопця до дитячого будинку. 

Завдяки зусиллям міжнародної організації Червоного Хреста та небайдужим громадянам хлопця вдалося повернутись додому 

Доля старшого брата досі невідома.

Як зазначив голова поліції Київщини Андрій Нєбитов, чотири дні неповнолітній знаходився в будівлі, де утримують багато українців з Бучі та Ірпеня.

Він також додав, що на території Київської області 322 людини зникли безвісті.  

Нагадаємо, російські окупанти виступають із пропозиціями про запровадження на тимчасово захоплених територіях України смертної кари, щоб залякати місцеве населення та зупинити спротив. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також