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Протягом дня по Сумщині здійснили більше 80 пострілів з артилерії, - Живицький

Від обстрілів загинула людина, є поранені.

Протягом дня по Сумщині здійснили більше 80 пострілів з артилерії, - Живицький
Фото: Дмитро Живицький

 З 9 до 10 ранку був обстріл Білопільської громади Сумщини, обстріляли села Старі Вирки та Атинське. Окупанти пошкодили приміщення Атинського психоневрологічного інтернату, місцеву ферму, водонапірну башню. Потрощена сільськогосподарська техніка, поранено дві тварини. Серед людей, на щастя, ніхто не постраждав.

Про це повідомив голова Сумської облвійськадміністрації (ОВА) Дмитро Живицький.

Також близько 9 ранку росіяни зі своєї сторони відкрили вогонь з автоматів у сторону території Юнаківської громади.

Опівдні ворог з мінометів обстріляв Глухівську громаду, а о 14:30 на Великописарівську громаду з безпілотника росіяни скинули вибуховий пристрій. Одразу за цим відкрили мінометний вогонь. Загинула людина.

 

Близько 15:00 ворог відкрив вогонь з мінометів та автоматичної зброї по Хотінській громаді, а близько 16:30 по цій же території почався обстріл з реактивної артилерії.  

Після 17 години росіяни відкрили вогонь з реактивної артилерії по території Шалигинської громади. Зафіксовано 30 “прильотів”, жертв та руйнувань немає. 

Близько 18:00 ворожий безпілотник скинув вибухівку на територію Глухівської громади, постраждалих немає. 

Майже о 21:00 на території Охтирського району на ворожій міні підірвалася автівка поліцейських, які патрулювали територію. Двоє поранених.

Нагадаємо, 21 червня Росія атакувала Краснопільську громаду на Сумщині з дронів-камікадзе. Четверо людей були поранені, з них двоє у тяжкому стані в лікарні.

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