Укрзалізниця повідомила про зміни в руху декількох поїздів

Укрзалізниця змінює розклад руху поїзда №771/772 Київ - Хмельницький та вносить зміни до графіків і маршрутів низки інших поїздів.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

З 5 липня поїзд №771/772 Київ - Хмельницький відправлятиметься з Києва раніше, о 22:37, і прибуватиме до Хмельницького о 05:28. Таким чином, пасажири зможуть не прибувати на вокзал за більш ніж годину у зв'язку з настанням комендантської години в Києві.

З 26 червня поїзд Київ - Ковель курсуватиме через Коростень із зупинкою, яка не позначиться на загальній тривалості поїздки.

А з 12 липня змінюється розклад руху поїзда №76/75 Кривий Ріг - Київ. Він відправлятиметься з Кривого Рогу о 20:25 і прибуватиме до Києва о 05:48. Пасажири зможуть зручно пересісти на міську електричку Kyiv City Express для подальшого руху Києвом.

Нагадаємо, на Центральному залізничному вокзалі Києва встановили систему ретельного огляду пасажирів та багажу.