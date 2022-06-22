Україна отримала "Каннського Лева" за Дію, - Федоров

Україна отримала першого "Каннського Лева" за бренд "Дія".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, перемогу здобули в категорії Creative Business Transformation.

"Тепер офіційно креативна цифрова країна!", - підкреслив міністр.

Раніше він повідомляв, що бренд "Дія" потрапив у шортлист міжнародного фестивалю креативників "Каннські леви 2022". Україна могла отримати нагороди у двох категоріях - Service Design та Experience Transformation.

Нагадаємо, Дія.City потрапила в шорт-лист премії Emerging Europe Awards 2022. Переможців визначать на Future of Emerging Europe Summit & Awards 2022, що відбудеться 23 червня у Брюсселі.

Міністерство цифрової трансформації планує перетворити "Дію" з державного підприємства на компанію, структура якої буде схожа на приватне акціонерне товариство. Ця стратегія передбачає вихід "Дії" на ІРО.