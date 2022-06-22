Верховна Рада повернула мита і ПДВ на імпортні товари та авто
Верховна Рада повернула мита і ПДВ на імпортні товари та авто
Студенти та випускники НМАУ ім.Чайковського висловилися щодо необхідності виключення імені російського композитора з назви
Студенти та випускники НМАУ ім.Чайковського висловилися щодо необхідності виключення імені російського композитора з назви
Окупанти мали на Луганщині локальний успіх, але втратили техніку і людей, – Гайдай
Окупанти мали на Луганщині локальний успіх, але втратили техніку і людей, – Гайдай
Вважаю загибель українців трагедією, а війну проти України – злочином, - Черновецький
Вважаю загибель українців трагедією, а війну проти України – злочином, - Черновецький
СБУ викрила посадовців Кабміну і Торгово-промислової палати України на передачі розвідданих Росії
СБУ викрила посадовців Кабміну і Торгово-промислової палати України на передачі розвідданих Росії
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
МОЗ пропонує передати їм Дніпропетровську обласну лікарню
МОЗ пропонує передати їм Дніпропетровську обласну лікарню
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
Павло Петриченко: "Я пам'ятаю час, коли я їздив по Хрещатику на квадроциклі з автоматом, і мені б цього більше не хотілося"
Павло Петриченко: "Я пам'ятаю час, коли я їздив по Хрещатику на квадроциклі з автоматом, і мені б цього більше не хотілося"
ГоловнаСуспільствоПодії

Україна отримала "Каннського Лева" за Дію, - Федоров

Перемогу здобули в категорії Creative Business Transformation.

Україна отримала "Каннського Лева" за Дію, - Федоров
Фото: Telegram/FEDOROV

Україна отримала першого "Каннського Лева" за бренд "Дія".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, перемогу здобули в категорії Creative Business Transformation.

"Тепер офіційно креативна цифрова країна!", - підкреслив міністр.

Раніше він повідомляв, що бренд "Дія" потрапив у шортлист міжнародного фестивалю креативників "Каннські леви 2022". Україна могла отримати нагороди у двох категоріях - Service Design та Experience Transformation.

Нагадаємо, Дія.City потрапила в шорт-лист премії Emerging Europe Awards 2022. Переможців визначать на Future of Emerging Europe Summit & Awards 2022, що відбудеться 23 червня у Брюсселі.

Міністерство цифрової трансформації планує перетворити "Дію" з державного підприємства на компанію, структура якої буде схожа на приватне акціонерне товариство. Ця стратегія передбачає вихід "Дії" на ІРО.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також