Енергоатом і міста-супутники АЕС допомагатимуть з роботою евакуйованим жителям Енергодара та працівникам ЗАЕС

НАЕК "Енергоатом" і керівники міст-супутників атомних електростанцій допомагатимуть із працевлаштуванням та створенням нових робочих місць для вимушено переміщених осіб – мешканців Енергодара та працівників Запорізької АЕС.
Про це повідомили в пресслужбі енергетичної компанії.
Це одне з рішень декларації, яку ухвалили 22 червня на спільній нараді Енергоатому з очільниками міст-супутників АЕС.
Декларація також передбачає:
- продовження активної роботи з надання допомоги мешканцям окупованих і звільнених територій, працівникам Запорізької АЕС, Збройним силам та Національній гвардії України;
- спільну участь у повоєнному відновленні постраждалих від окупації міст-супутників АЕС;
- посилення координації підготовки та доставки гуманітарних вантажів;
- сприяння захисту стратегічних об’єктів – атомних станцій, інфраструктури та критично важливих об’єктів міст-супутників АЕС, а також персоналу;
- розв'язання проблем житлового-комунального господарства й інфраструктури міст-супутників АЕС;
- сприяння соціальному, медичному, освітньому, культурному та спортивному розвитку місцевих громад та ін.
Нагадаємо, раніше стало відомо що російські окупанти посилюють тиск на працівників Запорізької АЕС - вимагають погодження дій персоналу станції зі своїми командирами. Також загарбники викрадають працівників станції в тимчасово окупованому Енергодарі.