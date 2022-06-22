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Енергоатом і міста-супутники АЕС допомагатимуть з роботою евакуйованим жителям Енергодара та працівникам ЗАЕС

Також сторони долучаться до відбудови постраждалих від окупації міст-супутників атомних електростанцій.

Енергоатом і міста-супутники АЕС допомагатимуть з роботою евакуйованим жителям Енергодара та працівникам ЗАЕС
Фото: Пресслужба НАЕК "Енергоатом"

НАЕК "Енергоатом" і керівники міст-супутників атомних електростанцій допомагатимуть із працевлаштуванням та створенням нових робочих місць для вимушено переміщених осіб – мешканців Енергодара та працівників Запорізької АЕС.

Про це повідомили в пресслужбі енергетичної компанії.

Це одне з рішень декларації, яку ухвалили 22 червня на спільній нараді Енергоатому з очільниками міст-супутників АЕС.

Декларація також передбачає:

  • продовження активної роботи з надання допомоги мешканцям окупованих і звільнених територій, працівникам Запорізької АЕС, Збройним силам та Національній гвардії України;
  • спільну участь у повоєнному відновленні постраждалих від окупації міст-супутників АЕС;
  • посилення координації підготовки та доставки гуманітарних вантажів;
  • сприяння захисту стратегічних об’єктів – атомних станцій, інфраструктури та критично важливих об’єктів міст-супутників АЕС, а також персоналу;
  • розв'язання проблем житлового-комунального господарства й інфраструктури міст-супутників АЕС;
  • сприяння соціальному, медичному, освітньому, культурному та спортивному розвитку місцевих громад та ін.

Нагадаємо, раніше стало відомо що російські окупанти посилюють тиск на працівників Запорізької АЕС - вимагають погодження дій персоналу станції зі своїми командирами. Також загарбники викрадають працівників станції в тимчасово окупованому Енергодарі.

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