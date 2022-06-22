Суд продовжив арешт Медведчуку

Личаківський районний суд міста Львова продовжив термін тримання під вартою народного депутата Віктора Медведчука до 9 серпня.

Про це йдеться у рішенні суду, оприлюдненому 14 червня.

Слідчий суддя С. Гирич задовольнив клопотання прокурора про продовження обраного запобіжного заходу терміном на 60 днів, до 9 серпня 2022 року, без визначення розміру застави.

Нагадаємо, Віктор Медведчук є підозрюваним за декількома епізодами. На початку червня ДБР завершило досудове слідство за підозрою Медведчука в держзраді та порушенні законів і звичаїв війни. Ця підозра була оголошена ще до повномасштабного вторгнення Росії.

Він також підозрюється в державній зраді та сприянні тероризму в так званій вугільній справі. Вона стосується закупівлі у 2014-2015 роках державою вугілля у двох підприємств на тимчасово окупованих територіях, що фактично перебувають у підпорядкуванні окупантів.

Крім того, ще одна справа стосується незаконного виведення з державної власності ділянки нафтопроводу.

Медведчука затримали після того, як він за допомогою російських спецслужб намагався перетнути кордон після початку повномасштабного вторгнення Росії, президент якої є його кумом.

Раніше Медведчук заявив про ключову роль Петра Порошенка у справах щодо закупівлі вугілля в ОРДЛО та крадіжки в держави частини нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок".